Dziś bardzo ważny dzień, chodzi o papieża Franciszka! Popłynęły modlitwy

Dziś, 14 marca 2025 roku mija równo miesiąc od przyjęcia Ojca Świętego do Polikliniki Gemelli. Co wiemy teraz o stanie zdrowia papieża Franciszka?

Dziś przypada bardzo ważny dzień dla papieża Franciszka. 14 marca 2025 roku mija równo miesiąc od przyjęcia Ojca Świętego do Polikliniki Gemelli. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, jak poważna jest sytuacja. Franciszek w ostatnich latach dość często bywał chory i nie mógł odczytać osobiście tekstu rozważań czy pojawić się na audiencji generalnej. 14 lutego mówiono o zapaleniu oskrzeli. Szybko okazało się, że stan papieża jest poważniejszy, niż podczas poprzednich chorób. Mówiono nawet o zagrożeniu życia i stanie krytycznym. Dziś lekarze podkreślają lekką poprawę papieskiego zdrowia, jednak nadal nie ma mowy o wypisie z kliniki. Co wiemy po miesiącu o stanie zdrowia papieża Franciszka? Ostatnie komunikat z Watykanu mówiły o "kontynuowaniu terapii tlenowej" i "spokojnych nocach" Ojca Świętego.

Wczoraj, 13 marca przypadła 12. rocznica wyboru Franciszka na głowę Kościoła katolickiego

Od 8 marca nikt na szczęście nie informował już o kolejnych pogorszeniach, a włoskie media spekulowały nawet, że papież Franciszek może pojawić się osobiście na uroczystościach wielkanocnych i nawet udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi. Ważna data związana z miesiącem hospitalizacji niemal zbiegła się w czasie z inną. Wczoraj, 13 marca przypadła 12. rocznica wyboru Franciszka na głowę Kościoła katolickiego. Z tej okazji przyniesiono Ojcu Świętemu do szpitala tort z dwunastoma świeczkami, następnie papież zdalnie brał udział w rekolekcjach. Wierni wciąż zbierają się pod Polikliniką Gemelli i na Placu Świętego Piotra, by modlić się o zdrowie dla Franciszka i pomyślny ciąg dalszy jego pontyfikatu.

Participants in an annual gathering at New York‘s Fordham University join millions across the world in wishing Pope Francis well on the 12th anniversary of his pontificate.https://t.co/oYFjuRDjGz— Vatican News (@VaticanNews) March 13, 2025