Papież Franciszek pobłogosławi pary jednopłciowe?! "Potrzebne jest wysłuchanie"

Księża będą błogosławić pary homoseksualne? Papież Franciszek zabrał głos. Nie ma już żadnych wątpliwości

Nowy dokument opublikowany przez Watykan oznacza, że Kościół zaakceptuje pary homoseksualne, a co więcej, wprowadzi dla nich specjalne błogosławieństwa - takie doniesienia obiegły niedawno świat. Czy były prawdziwe? Teraz na ten temat wypowiedział się papież Franciszek, cytowany przez agencję Ansa. Faktycznie, Watykan poprzez deklarację doktrynalną „Fiducia supplicans” Dykasterii Nauki Wiary umożliwił udzielanie specjalnych błogosławieństw "nietypowym parom", w tym jednopłciowym. Ale jak się okazuje, błogosławieństwo to nie oznacza żadnej formy... akceptacji nietypowego związku.

Papież: "My błogosławimy osoby, nie grzech. Kiedy błogosławimy przedsiębiorcę, nie zastanawiamy się, czy ukradł"

"Tylu jest zdumionych, ale nie przeczytali dobrze. Potrzebne jest wysłuchanie" - mówił papież, podkreślając, że Kościół nadal nie akceptuje związków jednopłciowych i w "błogosławieństwach" nie chodzi o żaden rytuał odpowiadający zaślubinom, a jedynie o to, by nie być zbyt surowym dla osób homoseksualnych. "My błogosławimy osoby, nie grzech. Kiedy błogosławimy przedsiębiorcę, nie zastanawiamy się, czy ukradł" - podkreślił papież. Jak dodał, błogosławić można tylko konkretne osoby, a nie stowarzyszenia zajmujące się tematyką związaną z LGBT.

Pope Francis defended a landmark decision approving blessings for same-sex couples, suggesting that those in the Catholic Church who have resisted it have jumped to 'ugly conclusions' because they do not understand it https://t.co/Otsd0kqP2c pic.twitter.com/0Owa5gaTIS— Reuters (@Reuters) January 15, 2024

