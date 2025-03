Papież Franciszek zabrał głos. Mówił o bólu i samotności

Widział się z papieżem Franciszkiem, mówi, co zobaczył. Kardynał Parolin o rezygnacji z urzędu przez Ojca Świętego

Papież Franciszek czuje się zdecydowanie lepiej, niż wtedy, kiedy lekarze walczyli o jego życie. Stan Ojca Świętego jest stabilny. Jak przekazała ostatnio Stolica Apostolska, zarówno nieinwazyjna wentylacja mechaniczna stosowana u papieża nocą, jak tlenoterapia w ciągu dnia są zmniejszane. Ale choroba stała się dla niego okazją do prowadzenia rozważań na temat cierpienia. Czyjeś słowa mogą sprawić, że "nie będziemy czuć się osamotnieni w bólu, przez który przechodzimy" - stwierdził Ojciec Święty w tekście przygotowanym na audiencję generalną. "Rzeczywiście, istnieją spotkania, które rozświetlają życie i przynoszą nadzieję. Może się zdarzyć, na przykład, że ktoś pomoże nam spojrzeć na trudność lub problem, jaki przeżywamy, z innej perspektywy; albo może się zdarzyć, że ktoś po prostu da nam słowo, które sprawi, że nie będziemy czuć się osamotnieni w bólu, przez który przechodzimy" - podkreślił papież. "Jeśli nie akceptujemy potrzeby zmiany, jeśli zamykamy się w naszych sztywnościach, w przyzwyczajeniach lub w naszych sposobach myślenia, ryzykujemy śmiercią" - dodał Ojciec Święty.

Papież trafił do szpitala 14 lutego z zapaleniem oskrzeli, ale rozwinęło się zapalenie płuc. Mówiono nawet o zagrożeniu życia

Stan zdrowia papieża Franciszka poprawia się od 8 marca. Choć nadal nie ma mowy o wypisie z Polikliniki Gemelli, to dzięki fizjoterapii Ojciec Święty czuje się o wiele lepiej, niż choćby dwa tygodnie temu. Nowe komunikaty mówią o zmniejszeniu dawek podawanego papieżowi dodatkowego tlenu, niekiedy Franciszek w ogóle nie potrzebuje już wspomagania tego rodzaju. Papież trafił do szpitala 14 lutego z zapaleniem oskrzeli, ale rozwinęło się zapalenie płuc. Mówiono nawet o zagrożeniu życia i stanie krytycznym. Dziś lekarze podkreślają stabilność stanu zdrowia Ojca Świętego. Dlatego komunikaty Stolicy Apostolskiej przestały pojawiać się dwukrotnie każdego dnia, teraz Watykan publikuje je raz na parę dni. Mimo to codziennie wieczorem na Placu Świętego Piotra nadal odprawiany jest różaniec za zdrowie Franciszka.

Entitled “Pilgrims of Hope: The Gift of Life,” the Pope’s message recalls that every vocation—be it to ordained ministry, consecrated life, or the laity—should offer the world a sign of God’s hope for every person.https://t.co/tIJDuranYa— Vatican News (@VaticanNews) March 19, 2025

