Papież Franciszek powiedział, że "przyjemność seksualna jest darem od Boga", ale pornografia to grzech. Złośliwi przypomnieli, co papież "polubił" w internecie

Wypowiedzi kościelnych hierarchów o seksie to nic nowego, ich pouczenia na ten temat słyszy się wręcz często. Jednak tym razem wypowiedź papieża Franciszka o seksie była nader śmiała jak na dostojną głowę Kościoła! Co powiedział Ojciec Święty? Podczas katechezy skierowanej do uczestników audiencji generalnej, która odbyła się w sali Pawła VI w Watykanie papież Franciszek stwierdził, że "przyjemność seksualna jest darem od Boga", ale katolicy muszą wystrzegać się dwóch ważnych zagrożeń. Po pierwsze pornografii, po drugie seksu bez miłości. Na ten drugi temat Franciszek wypowiadał się już w 2013 roku: "Satysfakcja bez związku może powodować formy uzależnienia. Musimy bronić miłości. Zwycięstwo w walce z pożądaniem może być przedsięwzięciem na całe życie".

Papież Franciszek obserwował modelkę erotyczną w internecie? W 2020 roku wybuchł skandal. Konto papieskie "polubiło" seksowną Natalię w pończochach

Tymczasem media, w tym Daily Mail, przypominają złośliwie pewien incydent z udziałem papieża Franciszka, który miał miejsce w 2020 roku. Oficjalne konto papieskie na Instagramie "polubiło" wówczas pewne pikantne zdjęcie przedstawiające erotyczną modelkę z Brazylii. Konto @francisus ewidentnie polubiło wówczas zdjęcie 27-letniej Natalii Garibotto, która do dziś zresztą pozuje w mediach społecznościowych w bardzo skąpych strojach i śmiałych pozach. Garibotto żartowała wtedy, że jest w "w drodze do Watykanu". "Jeśli papież Franciszek tego chciał, ty też powinieneś" - dodawała frywolna Natalia.

'Sexual pleasure is a gift from God' but Catholics must avoid pornography, the Pope says during discussion on 'the vice of lust' https://t.co/zxGx6yaLoQ pic.twitter.com/zeCMERhoRV— Daily Mail Online (@MailOnline) January 17, 2024

Vatican probing Pope Francis' Instagram 'liking' Natalia Garibotto photo https://t.co/5farEH8bVz pic.twitter.com/xuhJgbq9H8— New York Post (@nypost) November 18, 2020

