Papież Franciszek zdradził tajemnicę konklawe! Takie były jego wspomnienia

Wybór papieża może być szokiem dla świata! Są na to ogromne szanse

Papież Franciszek swojego czasu zdradzał tajemnice konklawe. Pisał o nudzie i odcięciu od świata!

Już jutro, w środę 7 maja rozpocznie się konklawe, by wybrać następcę papieża Franciszka. Co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej podczas konklawe? Uczestnicy tego wydarzenia są zobowiązani pod przysięgą do zachowania tajemnicy w tej kwestii. Ale wyjątkiem jest sam papież. Dlatego Franciszek w autobiografii pt. "Nadzieja" uchylił swojego czasu rąbka tajemnicy. "W Domu św. Marty kardynałowie stali w kolejce, czekając na sprawdzenie i zarejestrowanie bagaży. Nie wolno było mieć telefonów, komputerów ani żadnych innych urządzeń elektronicznych. Gazety też były zakazane. Podczas konklawe jego uczestnicy są całkowicie odcięci od świata - okna są zamknięte, a sygnały radiowe ekranowane" - ujawniał Ojciec Święty. Jak wyznał, liczenie głosów "jest nudne". "Liczenie ich przypomina trochę chorał gregoriański, choć nie jest tak melodyjne" - stwierdził Franciszek w książce.

Kiedy i jak zacznie się konklawe? Jakie są jego zasady? Poznaj najważniejsze informacje

Konklawe rozpoczyna się 7 maja o godzinie 16:30. Właśnie wtedy w procesji uczestniczący w wyborze papieża kardynałowie w uroczystej procesji przejdą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie rozpoczną się obrady. Wcześniej 7 maja o godzinie 10 w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się msza "Pro eligendo Papa" w intencji konklawe. Głosowania będą odbywać się dwa razy rano i dwa razy po południu aż do skutku, czyli do wyboru nowego papieża. Pierwsze głosowanie będzie miało miejsce jeszcze 7 maja. Jeśli któryś z kandydatów dostanie dwie trzecie głosów, będzie można powiedzieć: "Habemus papam", a z komina kaplicy poleci biały dym. Jeśli żaden nie dostanie przynajmniej takiej ilości głosów, dym będzie czarny. O której godzinie zobaczymy dym po raz pierwszy? W 2013 roku, podczas konklawe, w trakcie którego wybrano papieża Franciszka, pierwszy czarny dym pojawił się około 19:40 pierwszego dnia. Kolejne sygnały zapewne będą nadawane około 10:30 rano, w południe, o 17:30 i po 19.

The late Pope Francis recorded this video message in mid-2024 for the Vitae Fest taking place in Mexico City.He urged young people to stir things up and to create movement in society, so that they might make the world a better place. pic.twitter.com/MMMm1bcOJB— Vatican News (@VaticanNews) May 4, 2025