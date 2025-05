Uczestnicy konklawe złożą przysięgę! "Zachowanie w tajemnicy"

Uczestnicy konklawe muszą dziś złożyć przysięgę. Zobowiążą się do zachowania w tajemnicy tego, co dzieje się na konklawe!

Już niebawem poznamy nazwisko następcy papieża Franciszka. Konklawe zaczyna się 7 maja o godzinie 16:30 nabożeństwem w Kaplicy Paulińskiej w watykańskim Pałacu Apostolskim. Głowę Kościoła wybierze 133 kardynałów, rekordowa liczba. Poza nimi w konklawe w pośredni sposób uczestniczy rzecz jasna cała rzesza rozmaitych pracowników, od kucharzy, po obsługujących windy, sprzątających czy pilnujących bezpieczeństwa. Nie wiadomo, jak długo potrwają głosowania, najkrótsze w historii trwało bowiem 10 godzin, a najdłuższe niemal trzy lata, ale przykładowo Franciszka wybrano w ciągu doby. Przez ten czas na pewno niezliczeni ciekawscy i dziennikarze będą dopytywać wtajemniczonych o to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Ale nikt nie może puścić pary z ust pod groźbą ekskomuniki, czyli "kościelnej klątwy"! Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób będą uczestniczyć w konklawe, już dziś, 5 maja będą musieli złożyć przysięgę, podczas której każdy, od kardynałów po kucharza i windziarza obsługujących doniosłe wydarzenie zobowiąże się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, co wydarzy się na konklawe.

"Przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek aparatu nagrywającego"

Jaki jest tekst przysięgi? "Przyrzekam i przysięgam dochować całkowitej tajemnicy wobec kogokolwiek, kto nie należy do Kolegium Kardynałów elektorów, i to na zawsze, o ile nie otrzymam specjalnego upoważnienia danego wyraźnie przez nowo wybranego papieża albo jego następców, odnośnie tego wszystkiego, co dotyczy bezpośrednio lub pośrednio głosowań i obliczeń głosów przy wyborze papieża. Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek aparatu nagrywającego, słuchowego lub wizyjnego odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach Państwa Watykańskiego, a szczególnie tego co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły papież zdecyduje zastosować. Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których ręką moją dotykam".

Sonda Czy byłeś/łaś w Watykanie? TAK NIE

The College of Cardinals held their ninth General Congregation on Saturday morning, as they continue their discernment on the state of the Church and the qualities required for the next Pope.The Director of the Holy See Press Office, Matteo Bruni, told reporters that 177… pic.twitter.com/xn5MQqWq8e— Vatican News (@VaticanNews) May 3, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zakończ maj 2025 godnym wynikiem! Zaliczenie od 6/10 Pytanie 1 z 10 Do którego państwa należą Kajmany? Do Wielkiej Brytanii Do USA Do Kataru Następne pytanie