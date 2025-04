Konklawe 2025. Kiedy poznamy nowego papieża?

Konklawe po śmierci papieża Franciszka rozpocznie się w w środę, 7 maja 2025 roku. Jak przekazuje Vatican News, konklawe rozpocznie się oficjalnie o godzinie 16:30 nabożeństwem w Kaplicy Paulińskiej w watykańskim Pałacu Apostolskim. Kardynałowie odmówią tam litanię do Wszystkich Świętych i przejdą w procesji do Kaplicy Sykstyńskiej. Odśpiewają także Hymn do Ducha Świętego (Veni Creator Spiritus), a następnie złożą uroczystą przysięgę, że jeśli zostaną wybrani na Papieża, wiernie wypełnią misję Piotra i zachowają absolutną tajemnicę odnośnie konklawe.

Wcześniej kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego, będzie przewodniczył mszy wotywnej w intencji wyboru Papieża, która zostanie odprawiona o godz. 10:00 rano w Bazylice Świętego Piotra.

Tegoroczne konklawe ma mieć taki sam harmonogram jak konklawe z 2013 roku, w którym na Stolicę Piotrową został wybrany Jorge Mario Bergoglio, czyli papież Franciszek.

Data inauguracji konklawe była najbardziej oczekiwaną ostatnio decyzją, jaką mieli podjąć kardynałowie spotykający się codziennie na kongregacjach generalnych. Nieoficjalnie od wielu dni mówiło się o tym, że konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja 2025 roku. Kardynałowie, według włoskiej telewizji RAI, skłaniali się ku rozpoczęciu obrad już 5 maja. Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła w Watykanie, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem podała, że konklawe po śmierci papieża Franciszka ma się rozpocząć 7 maja 2025.

Ilu kardynałów bierze udział w konklawe?

Na razie wiadomo, że będzie to rekordowe konklawe pod względem liczby jego uczestników. Elektorów jest obecnie 135. Franciszek mianując kardynałów podczas dziesięciu konsystorzy w czasie 12 lat swego pontyfikatu, przekroczył pułap 120 elektorów określony w 1975 roku przez Pawła VI i utrzymany przez Jana Pawła II. Spośród 135 kardynałów uprawnionych do udziału w wyborze papieża dwóch poinformowało, że nie przybędzie do Watykanu z powodu stanu zdrowia. Prawie 80 procent elektorów to nominaci Franciszka. Jest wśród nich, jak się zauważa, wielu zwolenników jego reformatorskiej linii pontyfikatu.

Jak informuje portal oko.press, amerykański Newsweek przeanalizował rozkład ideologiczny Kolegium Kardynalskiego, który wygląda następująco:

17 liberałów,

45 umiarkowanych liberałów,

25 centrystów lub trudnych do sklasyfikowania,

47 umiarkowanych konserwatystów,

4 konserwatystów.

W gronie kardynałów-elektorów, uprawnionych do wyboru papieża, jest czterech Polaków:

Stanisław Ryłko,

Kazimierz Nycz,

Konrad Krajewski,

Grzegorz Ryś.

Konklawe po śmierci papieża Franciszka

Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat. Przyczyną śmierci były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Uroczystości pogrzebowe papieża rozpoczęły się w sobotę o godz. 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Po mszy trumna z ciałem papieża została przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie Franciszek został pochowany zgodnie ze swoją wolą.

