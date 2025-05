Papież Leon XIV zaczął mówić o globalnym konflikcie. "Dramatyczny scenariusz"

Papież Leon XIV: "W dzisiejszym dramatycznym scenariuszu 'trzeciej wojny światowej w kawałkach' (...) zwracam się do wielkich świata z zawsze aktualnym apelem: nigdy więcej wojny"

Papież Leon XIV modlił się o pokój i wzywał do zakończenia konfliktów. "W dzisiejszym dramatycznym scenariuszu 'trzeciej wojny światowej w kawałkach', jak mówił papież Franciszek, także ja zwracam się do wielkich świata z zawsze aktualnym apelem: nigdy więcej wojny" - mówił Leon XIV zwracając się do wiernych z balkonu bazyliki Świętego Piotra, nawiązując do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Podczas pierwszego spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Coeli w Watykanie apelował o "autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój" na Ukrainie. "Bracia i siostry, straszliwa tragedia II wojny światowej skończyła się 80 lat temu, 8 maja, po tym, gdy spowodowała 60 milionów ofiar" - mówił Leon XIV.

Papież nawiązał do trzech konfliktów na świecie: spraw Ukrainy, Strefy Gazy i Indii oraz Pakistanu

"Niech uczyni się to, co możliwe, by jak najszybciej osiągnąć autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój. Niech zostaną uwolnieni wszyscy jeńcy, a dzieci niech powrócą do swoich rodzin" - dodał, nawiązując wyraźnie do porywania dzieci przez Rosjan na Ukrainie. Mówił również o Strefie Gazy. "Zasmuca mnie głęboko to, co dzieje się w Strefie Gazy. Niech natychmiast zostanie przerwany ogień. Niech udzielona zostanie pomoc humanitarna wycieńczonej ludności cywilnej i niech zostaną uwolnieni wszyscy zakładnicy". Nawiązał również do starć w Azji. "Z satysfakcją przyjąłem zapowiedź zawieszenia broni między Indiami i Pakistanem i wyrażam pragnienie, by dzięki negocjacjom można było osiągnąć trwałe porozumienie".

“We have to know how to listen," said Pope Leo in his homily, "not to judge, not to shut doors as if we hold all the truth and no one else has anything to offer".https://t.co/ntrsYXzDBh— Vatican News (@VaticanNews) May 11, 2025

