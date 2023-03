Papież uderza w bogatych księży! Odbiera im ważne przywileje

Generał Putina na golasa nagrał erotyczny taniec. To Putin kazał wrzucić go do sieci?

Koniec z przywilejami mieszkaniowymi kardynałów i pracowników Kurii. Jest decyzja papieża Franciszka odnośnie księży żyjących w luksusie

Widok kościelnego hierarchy pławiącego się w luksusach nikogo nie dziwi. Papież Franciszek podobno chce, by to się zmieniło. Według Vatican News papież Franciszek zamierza odebrać im pewien ważny przywilej. Jak dotąd kardynałowie i inne watykańskie grube ryby mogli bezpłatnie lub za grosze mieszkać w nieruchomościach należących do Stolicy Apostolskiej. Teraz ma się to zmienić. W watykańskich kamienicach hierarchowie, szefowie urzędów czy ważni pracownicy Kurii Rzymskiej mieszkali za darmo lub za cenę wynajmu znacznie odbiegającą od rynkowej, choć pieniędzy z pewnością im nie brakuje, a w grę wchodzą kilkusetmetrowe eleganckie apartamenty. Skąd taka decyzja papieża Franciszka?

Hierarchowie kościelni stracą luksusowe apartamenty? Papież Franciszek mówi o kryzysie

Jak głosi oficjalnie opublikowane już rozporządzenie Ojca Świętego, decyzję w sprawie darmowych lub niemal darmowych apartamentów dla ważnych osób z Watykanu podjęto wobec "rosnących zobowiązań" wobec wiernych, zwłaszcza ubogich w czasach kryzysu. Teraz zgodnie z rozporządzeniem papieża Franciszka hierarchowie kościelni, pracownicy Kurii Rzymskiej i inni dygnitarze mają płacić za swoje apartamenty dokładnie tyle samo, ile płacą osoby w ogóle nie związane zawodowo ze Stolicą Apostolską, albo wynosić się po wygaśnięciu umowy. Jest jednak pewien sposób na to, by wszystko zostało po staremu - utrzymanie wynajmu na dotychczasowych zasadach będzie możliwe, jeśli dany wniosek zatwierdzi osobiście papież. Może któremuś z hierarchów uda się obłaskawić Franciszka?

Given the current economic situation, the Pope has ordered the abrogation of the rules allowing the free or favourable use of real estate owned by Curial Institutions and Bodies referring to the Holy Seehttps://t.co/cKwLS7M6mo— Vatican News (@VaticanNews) March 1, 2023

