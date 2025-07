Papież zniknie z Watykanu! Wielkie zmiany, już wszystko wiadomo

Papież Leon XIV za parę dni wyjedzie z Watykanu. W przeciwieństwie do Franciszka, chce spędzać wakacje w Castel Gandolfo

Papież też człowiek i należą mu się wakacje. A miesiącem odpoczynku jest dla papieży lipiec. Franciszek spędzał ten czas w Watykanie, odmawiając wyjazdu do Castel Gandolfo i polecając zamienić słynną rezydencję na muzeum. Ale już na początku pontyfikatu Leona XIV mówiło się o tym, że ekskluzywne letnisko pod Rzymem po dwunastu latach przerwy wróci. Dziennik "Il Messaggero" pisze, że Leon XIV wyjedzie z Watykanu do Castel Gandolfo 6 lipca po południu i wróci do pracy 20 lipca. Według włoskich dziennikarzy już szykowane są nie tylko komnaty, ale i basen, w którym Ojciec Święty zamierza się relaksować.

Castel Gandolfo było letnią rezydencją papieży od XVII wieku, kiedy to Urban VIII wzniósł tam pałac papieski. Franciszek zerwał z tym zwyczajem. Leon XIV odwiedził Castel Gandolfo już 29 maja i spędził trochę czasu w jego słynnych ogrodach. Podobnie zwykł robić Jan Paweł II, który w miasteczku spędzał dużo czasu. Przez niechęć Franciszka do tego rodzaju wyjazdów Castel Gandolfo podupadło, ale teraz rozbudziły się nadzieje na powrót papieża i tchnięcie w miejscowość życia na nowo.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

