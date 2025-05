Papież Leon XIV rozbudził nadzieje! "Pierwszy raz od lat"

Papież Leon XIV zerwie z tradycją papieża Franciszka? Chodzi o rezydencję w Castel Gandolfo

Papież Leon XIV często podkreśla, jak ważne jest dla niego kontynuowanie dzieła Franciszka. Ale pod pewnym względem obaj duchowni wyraźnie się od siebie różnią. Franciszek mieszkał w Domu Świętej Marty, zrywając z tradycją mieszkania papieży w Pałacu Apostolskim. Leon XIV do niej wrócił. Pójdzie o krok dalej i przywróci także zapoczątkowaną jeszcze w XVII wieku tradycję papieskich wakacji w Castel Gandolfo? Ta wystawna rezydencja pod Rzymem nie była w ogóle odwiedzana przez Franciszka, w efekcie zmieniono ją w muzeum. Ale wczoraj, 29 maja Leon XIV odwiedził Castel Gandolfo i spędził trochę czasu w jego słynnych ogrodach. Podobnie zwykł robić Jan Paweł II, który w miasteczku spędzał dużo czasu. Przez niechęć Franciszka do tego rodzaju wyjazdów Castel Gandolfo podupadło, ale teraz rozbudziły się nadzieje na powrót papieża i tchnięcie w miejscowość życia na nowo.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

In the Papal Gardens of Castel Gandolfo, during his surprise visit to the Borgo Laudato Si', Pope Leo XIV stopped at the Garden of the Virgin Mary, a place historically loved by many Popes over the centuries.(📸 @HolySeePress) pic.twitter.com/esfJiUTaxT— Alessandro Gisotti (@AGisotti) May 29, 2025

