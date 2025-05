Tak będzie mieszkał nowy papież! Apartamenty godne króla

„Z wami chrześcijanin, dla was biskup” – co znaczy pierwsze orędzie Leona XIV?

Metropolita Gudziak: Leon XIV to pasterz mówiący do nas wszystkich

Nieoficjalnie: Papież Leon XIV zamieszka w Pałacu Apostolskim, a nie w Domu Świętej Marty jak Franciszek. Papieskie apartamenty to luksus nad luksusy

Papież Leon XIV od początku pontyfikatu podkreśla, że bardzo ważne jest dla niego dziedzictwo poprzednika. Jak dalekie będą podobieństwa? Jedną z ważnych kwestii jest to, gdzie ostatecznie zamieszka kardynał Robert Prevost. Papież Franciszek, w przeciwieństwie choćby do Jana Pawła II i Benedykta XVI, odmówił wyprowadzki w luksusy i wybrał życie w Domu Świętej Marty, watykańskim hotelu. Jak tłumaczył, "potrzebuje wspólnoty", a zamiłowanie do skromnego życia podkreślał nie tylko białą sutanną, ale i jedzeniem obiadu w gronie gości mieszkających w budynku. Niechętnie bywał też w letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo. Ale hiszpański "El Mundo" nieoficjalnie podaje, że Leon XIV zamieszka jednak w Pałacu Apostolskim, gdzie będzie miał do dyspozycji siedem pokoi, własną kaplicę czy ogród na dachu. W niedzielę, 11 maja odpieczętował uroczyście papieskie apartamenty, zamknięte po śmierci Franciszka. Wygląda na to, że tam właśnie będzie jego nowy dom, a skoro tak, to pewnie nie pogardzi i Castel Gandolfo. Na zdjęciach aparatmentów w obu tych rezydencjach widzimy luksusy godne królów. Marmury, złoto, zabytkowe meble, dzieła sztuki, piękny widok na jezioro pod Rzymem - i na wakacjach pod Rzymem, i na co dzień w Watykanie głowa Kościoła mieszka na bogato!

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

