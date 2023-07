i Autor: monitoring / CEN

Zaatakował przy szkole

Pedofil porwał 12-latkę z ulicy i ukrył ją w walizce! Szokujące wideo

To koszmar każdego rodzica! Pedofil porwał z ulicy 12-letnią dziewczynkę idącą do szkoły. Odurzona chloroformem 12-latka została upchnięta w... walizce i przetransportowana do domu 42-latka. Gdy się obudziła, leżała półnaga na łóżku. Nagranie z monitoringu pokazuje idącego z ciężką walizką pedofila...