i Autor: shutterstock

Horror na początku wakacji!

Pedofile atakują dzieci na znanej plaży! 10 i 11-latka to kolejne ofiary

Przerażająca seria seksualnych napaści na dzieci na znanej plaży! Policja zatrzymała jedną osobę, ale poszukiwanych jest więcej osób. Ostatnie ofiary to dziewczynki w wieku 10 i lat, które pływały w okolicy molo. Podpłynął do nich mężczyzna i obrzydliwie je napastował. Do ataków dochodzi w biały dzień, czasem w tłumie ludzi! Jak to możliwe?