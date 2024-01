Elizabeth Dębicki zdobyła Złoty Glob za rolę księżnej Diany w serialu "The Crown". Złote Globy 2024 lista laureatów. Kto zdobył Złote Globy? Ceremonia rozdania Złotych Globów

Serial "The Crown" wzbudza wielkie emocje kontrowersje, ale co do roli Elizabeth Dębicki (33 l.), która wcieliła się w księżną Dianę, niemal wszyscy byli zgodni - niezbyt dotychczas znana polsko-australijska aktorka idealnie pasuje do roli. Teraz serialowa Diana może spodziewać się zawrotnej kariery w Hollywood! Elizabeth Dębicki właśnie zdobyła Złoty Glob! Polsko-australijska aktorka została nagrodzona za rolę księżnej Diany w głośnym serialu "The Crown" w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym".

Kim jest Elizabeth Dębicki? Kto w jej rodzinie był Polakiem? Czy Elizabeth Dębicki to Polka?

Elizabeth Dębicki urodziła się w Paryżu w 1990 roku. Jej ojciec to z pochodzenia Polak, matka jest Australijką pochodzenia irlandzkiego. Aktorka mieszka i rozwija karierę głównie w Australii. Na planie "The Crown" grała u boku Jonathana Pryce'a, który wcielał się w księcia Filipa oraz Dominica Westa, serialowego księcia Karola. Netflix ujawnił pierwsze zdjęcie Elizabeth Dębicki w roli księżnej Diany w 2021 roku. Wcześniej aktorce Elizabeth Dębicki największą popularność przyniosła rola w "Wielkim Gatsbym". Otrzymała za nią nawet nagrodę AACTA dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Księżna Diana jedną z najsławniejszych osób z brytyjskiej rodziny królewskiej. Kim była? Kiedy zginęła?

Księżna Diana do dziś wzbudza wielkie emocje i są one niemal zawsze pozytywne. Nazywana Królową Ludzkich Serc, tragicznie zmarła postać nadal jest przedmiotem niezliczonych domysłów. Diana nie była szczęśliwa w małżeństwie z Karolem, który zdradzał ją z Camillą Parker-Bowles. Urodziła mu dwóch synów, Williama i Harry'ego, potem doszło do rozwodu, a w 1997 roku Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. Do dziś krążą teorie spiskowe mówiące o tym, iż nie był to zwykły wypadek. Nic dziwnego, że życie księżnej Diany to gotowy scenariusz filmowy. Albo serialowy. Wykorzystali to twórcy sławnego serialu Netflixa "The Crown".

81. ceremonia wręczenia Złotych Globów. Kto jeszcze zdobył nagrody podczas tegorocznego rozdania Złotych Globów 2024, a kto był wielkim przegranym?

Zwycięzcy w kategoriach filmowych:

Najlepszy film dramatyczny - "Oppenheimer"

Najlepszy film komediowy lub musical - "Biedne istoty"

Osiągnięcie filmowe i finansowe - "Barbie"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym - Cillian Murphy (rola tytułowa w "Oppenheimerze")

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym - Lily Gladstone (Mollie Burkhart w "Zabójcach krwawego księżyca")

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu - Paul Giammati (Paul Hunham w "Przesileniu zimowym")

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu - Emma Stone (Belle Baxter w "Biednych istotach")

Najlepszy reżyser - Christopher Nolan za "Oppenheimera"

Najlepszy film animowany - "Chłopiec i czapla"

Najlepszy film nieanglojęzyczny - "Anatomia upadku"

Najlepszy scenariusz filmowy - Justine Triet i Arthur Harari za "Anatomię upadku"

Najlepsza muzyka - Ludwig Goranson za "Oppenheimera"

Najlepsza piosenka - "What was I made for" Billie Eilish O'Connell ("Barbie")

Najlepszy aktor drugoplanowy - Robert Downey Jr. (Lewis Strauss - "Oppenheimer")

Najlepsza aktorka drugoplanowa - Da’Vine Joy Randolph (Mary Lamb w "Przesileniu zimowym"/"The Holdovers")

Zwycięzcy w kategoriach telewizyjnych:

Najlepszy serial komediowy lub musical - "The Bear"

Najlepszy miniserial, serial antologiczny, lub film telewizyjny - "Awantura" ("The Beef")

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym - Sarah Snook (Shiv Roy w "Sukcesji")

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym - Kieran Culkin (Roman Roy w "Sukcesji")

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu - Ayo Edebiri (Sydney Adamu w "The Bear")

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu - Jeremy Allen White (Carmen "Carmy" Berzatto w "The Bear")

Najlepszy występ w telewizyjnym stand-upie komediowym - Ricky Gervais: Armageddon

Najlepszy aktor w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Steven Yeun

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans w "Sukcesji"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Elizabeth Debicki (księżna Diana w "The Crown")

