Pierogi zabiły człowieka! Chciał zjeść 150, upadł po stu

Początkowo to miał być zwyczajny obiad w gronie kolegów. Vipin Kumar Paswan (+ 23 l.), Hindus z miejscowości Sihorwa prowadzący punkt naprawy telefonów, wyskoczył na lunch ze znajomymi. Poszli do restauracji, która serwuje pierogi, a konkretnie pierogi momo, które są typowo azjatyckim specjałem. Mężczyźni zasiedli do stołu, a wtedy 23-latek wpadł na dziwny, a jak się potem okazało, również tragiczny w skutkach pomysł. Otóż Vipin Kumar Paswan zaproponował, by rywalizować ze sobą na ilość zjedzonych pierogów. Ten, kto zje ich 150, dostanie tysiąc rupii - takie wyzwanie rzucił kolegom 23-latek. Tysiąc rupii to równowartość zaledwie 50 złotych. Mężczyźni zabrali się ochoczo do pałaszowania pierogów momo.

100 pierogów zabiło człowieka. Chciał ich zjeść 150

Vipin Kumar Paswan wyraźnie prowadził w tej konkurencji. Pochłaniał pieroga za pierogiem! Wyglądał przy tym na całkowicie zdrowego i nic nie wskazywałlo na to, że lada moment dojdzie do tragedii pośrodku restauracji. Ale wszystko zmieniło się w momencie, w którym 23-latek przełknął setnego pierożka momo. Wtedy osunął się na ziemię i stracił przytomność. Lekarz wezwany na miejsce stwierdził zgon. Pierogi zjedzone w nadmiarze zabiły człowieka!

Bipin Kumar Paswan (25) - mieszkaniec m. Gopalganj (stan Bihar 🇮🇳), zmarł po zjedzeniu ponad 100 pierogów momo. Mężczyzna założył się z przyjaciółmi o 1000 rupii (ok. 50 zł), że zje 150 pierogów. pic.twitter.com/umdBV3NusI— Kto umarł? (@KtoUmarl) July 28, 2023

