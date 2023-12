Pierwsza rocznica śmierci Benedykta XVI. Dlaczego abdykował? Jakie tajemnice zabrał do grobu, a jakie ujawnił?

31 grudnia 2023 roku przypada pierwsza rocznica śmierci Benedykta XVI. Przypominamy, dlaczego Joseph Ratzinger abdykował i jakie sensacyjne tajemnice nadal związane są z tą postacią

Minął rok od śmierci Benedykta XVI (+95 l.). Joseph Ratzinger odszedł w ostatni dzień 2022 roku. Był następcą Jana Pawła II i 265. papieżem. Na głowę Kościoła został wybrany 19 kwietnia 2005. Miał wtedy 78 lat, co czyniło go najstarszą osobą wybraną na papieża od XVIII wieku. Benedykt XVI był papieżem od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Wtedy wywołał ogólnoświatową sensację, ponieważ abdykował jako pierwsza głowa Kościoła od aż 600 lat. Po ustąpieniu ze stanowiska mieszkał na terenie klasztoru Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. "Po wielokrotnym rachunku sumienia przed Bogiem doszedłem do przekonania, że ​​moje siły ze względu na zaawansowany wiek nie wystarczają już do należytego pełnienia posługi Piotrowej" - głosiło oświadczenie Benedykta XVI. Papież emeryt zmarł po ciężkiej chorobie 31 grudnia 2022 roku o godzinie 9.34. Pod koniec życia miał problemy z oddychaniem oraz niewydolność nerek. Pogrzeb Benedykta XVI odbył się 5 stycznia. Papież emeryt został pochowany w Grotach Watykańskich. Wokół pontyfikatu Benedykta XVI nadal jest wiele tajemnic.

Zagadkowa prośba w testamencie Benedykta XVI. Papież emeryt prosił o wybaczenie. Spekulowano, że chodzi o pedofilię w Kościele

Na krótko po śmierci Benedykta XVI ujawniono jego specjalny testament. Papież emeryt między innymi "z całego serca prosił o przebaczenie". Do dziś nie wiadomo, o co dokładnie mu chodziło, pojawiały się na ten temat rozmaite spekulacje. "Wszystkich, których w jakiś sposób skrzywdziłem, proszę o wybaczenie z całego serca" - dodał, nie precyzując, o co może chodzić. Niektórzy zastanawiali się, czy zdanie to może mieć związek z pedofilią w Kościele. W czerwcu 2022 roku 39-letni dziś mężczyzna z Niemiec pozwał bowiem osobiście Josepha Ratzingera, twierdząc, że jako 12-latek był molestowany przez seryjnego pedofila w sutannie. Według pozywającego, kardynał Joseph Ratzinger był wówczas przełożonym księdza pedofila i dopuścił go do pracy z dziećmi wiedząc o jego skłonnościach.

Testament Benedykta XVI. Wszystkie najważniejsze cytaty

Co jeszcze napisał papież emeryt w testamencie, który jak ogłosił Watykan, sporządzono już w 2006 roku? "Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zmylić! (...) Gdy o tak późnej godzinie mojego życia spoglądam wstecz na dekady, które przemierzyłem, widzę przede wszystkim, jak wiele mam powodów, by podziękować. Rodzice dali mi życie w trudnych czasach i za cenę wielkich wyrzeczeń swoją miłością przygotowali mi wspaniały dom, który jako jasne światło oświetla wszystkie moje dni aż do dzisiaj. Przenikliwa wiara mojego ojca nauczyła nas, dzieci wierzyć i była zawsze drogowskazem wśród wszystkich moich osiągnięć naukowych; głęboka pobożność i wielka życzliwość mojej matki pozostają dziedzictwem, za które nie mogę jej wystarczająco podziękować. Dziękuję mieszkańcom mojej ojczyzny za to, że dzięki nim mogłem zawsze na nowo doświadczać piękna wiary. Modlę się, aby nasz kraj pozostał krajem wiary i proszę was, drodzy rodacy: nie dajcie się odwieść od wiary. Wreszcie dziękuję Bogu za całe piękno, którego mogłem doświadczyć na różnych etapach mojej drogi, szczególnie w Rzymie i we Włoszech, które stały się moją drugą ojczyzną. (...) Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem, a Kościół, przy wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę jego ciałem. Módlcie się za mnie, aby Pan mimo wszystkich moich grzechów i braków przyjął mnie do wiecznego domu. Do wszystkich powierzonych mi osób dzień po dniu płynie moja serdeczna modlitwa".

Sensacyjna książka Benedykta XVI wydana pośmiertnie. Ujawnił istnienie "klubów homoseksualnych" w Kościele

Po śmierci Benedykta XVI opublikowano też jego książkę "Co to jest chrześcijaństwo" pełną sensacyjnych stwierdzeń o "homoseksualnych klubach" w Kościele. "Ten tom, który zawiera teksty napisane przeze mnie w klasztorze Mater Ecclesiae, ma zostać opublikowany po mojej śmierci. Ja za życia nie chcę nic więcej publikować. Furia przeciwnych mi kręgów w Niemczech jest tak silna, że pojawienie się każdego mojego słowa natychmiast wywołuje słowny atak z ich strony. Chcę oszczędzić tego sobie samemu i chrześcijaństwu" - prosił w testamencie Benedykt XVI. W "Co to jest chrześcijaństwo" Ratzinger pisał, że wśród duchowieństwa istnieją "kluby homoseksualne". "W różnych seminariach powstawały 'kluby' homoseksualne, które działały mniej lub bardziej otwarcie i które, co jasne, zmieniły tam klimat. W jednym z seminariów w południowych Niemczech kandydaci do kapłaństwa i kandydaci do duszpasterskich urzędów świeckich mieszkali razem. Podczas wspólnych posiłków seminarzyści byli razem z tymi pracownikami, którym towarzyszyły żony i dzieci, a w niektórych przypadkach także narzeczone. Taki klimat w seminarium nie mógł pomóc formacji kapłańskiej" - pisał Benedykt XVI. Ujawnił też w tej książce, że pewien biskup będący niegdyś rektorem seminarium "obiecał seminarzystom pokazać filmy pornograficzne, przypuszczalnie z takim zamiarem, by uczynić ich odpornymi na zachowania sprzeczne z wiarą".

