Nie żyje Benedykt XVI. Były papież miał 95 lat. To on zastąpił Jana Pawła II

Papież Benedykt XVI nie żyje

Po długiej chorobie zmarł były papież, Benedykt XVI. Informację o jego śmierci przekazało w sobotę rano (31 grudnia 2022) biuro prasowe Watykanu.

- Z żalem zawiadamiam, że dziś o godzinie 9.34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie zmarł Papież Emeryt Benedykt XVI. Dalsze informacje zostaną podane tak szybko, jak to możliwe - czytamy w oświadczeniu.

95-letni następca Jana Pawła II cierpiał między innymi na postępujący paraliż, w ostatnich miesiącach jego stan się pogarszał. 28 grudnia w czasie audiencji generalnej papież Franciszek przekazał, że z Benedyktem nie jest najlepiej. "Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za papieża emeryta Benedykta, który w milczeniu wspiera Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory. Proszę Was o modlitwę do Boga, by go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca" - mówił. Z nieoficjalnych informacji, publikowanych w środę przez włoskie i amerykańskie media wynikało, że były papież miał problemy z oddychaniem oraz niewydolność nerek.

Benedykt XVI. Papież Franciszek prosił o modlitwę

Jak przypomina włoski dziennik "Corriere Della Sera", 16 kwietnia Benedykt XVI, czyli Joseph Ratzinger, skończył 95 lat. Krótko przed Bożym Narodzeniem Franciszek mówił o nim: "Często go odwiedzam i jestem zbudowany jego przejrzystym spojrzeniem. Żyje kontemplacją… Ma poczucie humoru, jest bystry, bardzo żywy, mówi cicho, ale nadąża za rozmową. Podziwiam jej bystrość. To wspaniały człowiek".

Benedykt XVI nie żyje. Joseph Ratzinger był 265. papieżem

Benedykt XVI został papieżem po śmierci Jana Pawła II. Został wybrany 19 kwietnia 2005, w drugim dniu konklawe. Stał się 265. papieżem. Jako 78-latek był najstarszą osobą wybraną na głowę Stolicy Apostolskiej od czasów Klemensa XII oraz pierwszym Niemcem na tym stanowisku od czasów papieża Wiktora II. Mówił później, że modlił się, aby go nie wybrano. Z funkcji papieża zrezygnował sam, w 2013, co wywołało niemałą sensację. "Po wielokrotnym rachunku sumienia przed Bogiem doszedłem do przekonania, że ​​moje siły ze względu na zaawansowany wiek nie wystarczają już do należytego pełnienia posługi Piotrowej" - powiedział wówczas. Był pierwszym od 600 lat papieżem, który opuścił pontyfikat. Od tamtego czasu mieszkał w Ogrodach Watykańskich jako papież emeryt.

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.Further information will be provided as soon as possible.” pic.twitter.com/O5dxoPaVkT— Vatican News (@VaticanNews) December 31, 2022

