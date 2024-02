i Autor: lrt.lt/Lithuanian Armed Forces (2) PILNE! Awaria na terminalu Orlenu. Kilkaset litrów ropy w Bałtyku!

Co się stało?



Bardzo złe wieści! Co najmniej 300 litrów ropy wyciekło do Bałtyku. W paliwowym terminalu koło litewskiej Butyngi, który należy do Orlen Litwa, doszło do awarii podczas załadunku tankowca. Zanieczyszczenie ma ok. 9 km i przesuwa się na południe!