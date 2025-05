PILNE! Gerard Depardieu skazany na 18 miesięcy! Chodzi o napaści na kobiety

Sąd w Paryżu uznał aktora Gerarda Depardieu (76 l.) za winnego napaści seksualnych. Aktor został skazany we wtorek na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu za napaści seksualne. Sąd w Paryżu uznał winę aktora w związku ze skargami złożonymi przez dwie kobiety. Depardieu był nieobecny na rozprawie. Aktor zaprzeczał oskarżeniom. Była to pierwsza sprawa, w której został formalnie oskarżony o napastowanie, choć wcześniej inne kobiety zarzucały mu niedopuszczalne zachowanie. Proces dotyczył wydarzeń na planie filmu "Zielone żaluzje" w 2021 roku. Jedna z kobiet oskarżających Depardieu była scenografką filmu, druga - asystentką produkcji.

Depardieu skazany. Rok wcześniej został aresztowany

W kwietniu 2024 roku Depardieu został zatrzymany przez policję. Aresztowanie i przesłuchanie aktora, do których doszło przed rokiem, były kontynuacją postępowania po dwóch zgłoszeniach na temat przemocy seksualnej, jakiej gwiazdor miał się dopuścić podczas realizacji zdjęć do filmów. Chodzi o lata 2014 i 2021. Do jednego z incydentów doszło na planie filmu "Zielone żaluzje" Jeana Beckera, kręconego w 2021 r. Wcześniej, bo w 2014 roku, Depardieu miał molestować jedną z kobiet na planie filmu "Czarodziej i Syjamczyk". Nie były to jedyne postępowania, jakie toczą się przeciwko Depardieu. "Od 2020 roku jest ścigany za gwałt i napaść na tle seksualnym, których rzekomo dopuścił się wobec aktorki Charlotte Arnould" - podawały wówczas francuskie media.

Depardieu skazany na 18 miesięcy więzienia. Do niczego się nie przyznaje

Z kolei pod koniec 2023 roku francuska telewizja France 2 w programie "Complément d'Enquete" ujawniła seksistowskie zachowania Gerarda Depardieu - m.in. dwuznaczne gesty i wypowiedzi na temat własnej potencji oraz kobiet jeżdżących konno. Bulwersujące słowa i gesty aktora zostały nagrane w czasie zdjęć, jakie gwiazdor realizował w Korei w 2018 r. W programie przypomniano także o zarzutach, jakie ciążą na aktorze od 2021 roku, gdy wspomniana wyżej francuska aktorka Charlotte Arnould oskarżyła Depardieu o gwałt, którego miał dokonać rok wcześniej. W kwietniu 2023 natomiast 13 kobiet oskarżyło Depardieu o napaści na tle seksualnym i molestowanie. On do niczego się nie przyznawał.

