PILNE! Katastrofa śmigłowca w Wielkiej Brytanii. Nie żyje dwoje Polaków!

Katastrofa śmigłowca w Wielkiej Brytanii. Nie żyje dwoje Polaków

Do wstrząsających wydarzeń doszło w poniedziałek, 25 sierpnia, na wyspie Wight, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Informację o śmierci 52-letniej Polki i 49-letniego Polaka podała stacja Sky News, powołując się na facebookowy wpis córki jednej z ofiar, a także gazeta "London Standard" na swojej stronie internetowej. W katastrofie w sumie zginęły trzy z czterech podróżujących śmigłowcem. Ostatnia jest w stanie ciężkim, walczy o życie w szpitalu.

Śmigłowiec rozbił się na brytyjskiej wyspie

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, na pokładzie śmigłowca, który wystartował z lotniska Sandown ok. godz. 9. rano czasu lokalnego (godz. 10. czasu polskiego), odbywała się lekcja latania. Dwadzieścia minut po starcie helikopter rozbił się na polu w pobliżu ruchliwej drogi na wyspie Wight, między wioską Godshill i nadmorskim miasteczkiem Shanklin. PAP poprosiła Ambasadę RP w Londynie o potwierdzenie tych doniesień. Na razie nie ma oficjalnej odpowiedzi.

Więcej informacji wkrótce.