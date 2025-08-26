PILNE! Katastrofa śmigłowca w Wielkiej Brytanii. Nie żyje dwoje Polaków!

2025-08-26 15:24

Dwoje Polaków zginęło w poniedziałek, 25 sierpnia, w katastrofie śmigłowca na brytyjskiej wyspie Wight. Te tragiczne informacje przekazała brytyjska stacja Sky News, powołując się na wpis na Facebooku córki jednej z ofiar.

Katastrofa śmigłowca w Wielkiej Brytanii. Nie żyje dwoje Polaków

Do wstrząsających wydarzeń doszło w poniedziałek, 25 sierpnia, na wyspie Wight, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Informację o śmierci 52-letniej Polki i 49-letniego Polaka podała stacja Sky News, powołując się na facebookowy wpis córki jednej z ofiar, a także gazeta "London Standard" na swojej stronie internetowej. W katastrofie w sumie zginęły trzy z czterech podróżujących śmigłowcem. Ostatnia jest w stanie ciężkim, walczy o życie w szpitalu. 

Śmigłowiec rozbił się na brytyjskiej wyspie

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, na pokładzie śmigłowca, który wystartował z lotniska Sandown ok. godz. 9. rano czasu lokalnego (godz. 10. czasu polskiego), odbywała się lekcja latania. Dwadzieścia minut po starcie helikopter rozbił się na polu w pobliżu ruchliwej drogi na wyspie Wight, między wioską Godshill i nadmorskim miasteczkiem Shanklin. PAP poprosiła Ambasadę RP w Londynie o potwierdzenie tych doniesień. Na razie nie ma oficjalnej odpowiedzi.

Więcej informacji wkrótce. 

