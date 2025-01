Pilne ostrzeżenie przed mrozem i śnieżycami. Nawet 90 cm śniegu. "Dbajcie o sąsiadów"

Według ostatnich informacji, pożary w Kalifornii, które szaleją tam od niemal dwóch tygodni, zniszczyły lub uszkodziły w obszarze metropolitalnym Los Angeles ponad 12 tysięcy budynków. Władze potwierdziły do tej pory śmierć 27 osób. Skala kataklizmu jest ogromna. Media społecznościowe pełne są zdjęć satelitarnych, na których widać jak dawne, luksusowe dzielnice są zrównane z ziemią. Pożary w hrabstwie Los Angeles w USA strawiły do tej pory 15 620 hektarów. 88 tys. osób wciąż podlega nakazom ewakuacji, a kolejne 84 tys. - ostrzeżeniom o zagrożeniu. A to wciąż nie koniec - meteorolodzy ostrzegają, że w najbliższych dniach znów zacznie mocniej wiać, a to oznacza ponowne rozprzestrzenianie się ognia.

Wielkie ostrzeżenie przed mrozem i śnieżycami

Jakby tego było mało, Stany Zjednoczone muszą się przygotowywać na kolejną klęskę. Aż 70 milionów mieszkańców wschodniego wybrzeża USA jest zagrożonych śnieżycami i silnymi mrozami. Ostrzeżenia dotyczą między innymi takich miast, jak Nowy Jork, Filadelfia i Boston. Alerty wydała Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS). W najbliższych godzinach w niektórych częściach Massachusetts, New Hampshire, Maine i Connecticut może spaść do 25 cm śniegu, a wzdłuż jeziora Ontario – dzięki efektowi jeziora – nawet do 90 cm.

Burmistrz prosi: "Zadbajcie o sąsiadów"

W najbliższych dniach z kolei spodziewane są bardzo niskie temperatury oraz silne wiatry, które mogą stworzyć niebezpieczne warunki na drogach. Odczuwalna temperatura w niektórych rejonach Dakoty Północnej i Minnesoty może spaść nawet do -48 stopni C. Przez pogodę już pojawiły się poważne utrudnienia w ruchu lotniczym. Odwołano prawie 130 lotów, drugie tyle zostało opóźnionych. Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams apeluje, by mieszkańcy korzystali z transportu publicznego oraz by oferowali pomoc sąsiadom, którzy mogą mieć problemy z ogrzewaniem lub zamarzniętymi rurami.