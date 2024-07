PILNE! Samolot rozbił się tuż po starcie. 18 osób nie żyje!

Bratu Bidena wymsknęło się coś, co miało być sekretem?! "Rodzina jest wściekła"

Co tam się wydarzyło?!

Drastyczne nagranie z zamachu na Trumpa. To dlatego szefowa Secret Service straciła pracę?!

Ogromny wieloryb zaatakował łódkę i wywrócił ją do góry nogami. Wstrząsające nagranie!

Katastrofa lotnicza w Nepalu. Nie żyje 18 osób

Osiemnaście osób zginęło w środę, 24 lipca, w wypadku samolotu, który dopiero co startował z międzynarodowego lotniska Tribhuvan w stolicy Nepalu, Katmandu. Maszyna startując nagle zjechała z pasa startowego i się rozbiła - takie informacje opublikował dziennik "Kathmandu Post". Na pokładzie samolotu linii Saurya Airlines lecącego do Pokhary, znajdowało się dziewiętnaście osób. Katastrofę przeżył tylko pilot. Z licznymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.

Samolot rozbił się na lotnisku. Od razu stanął w płomieniach

Na miejsce zdarzenia natychmiast przybyły służby ratunkowe, na pomoc było jednak za późno. Na zdjęciach opublikowanych przez portal "Kathmandu Post" widać dym unoszący się znad pobocza pasa startowego. Agencja Reutera poinformowała, że samolot po tym, jak zjechał z pasa startowego, stanął w płomieniach. Reuters przypomina, że Nepal był wielokrotnie krytykowany za zbyt lekceważące podejście do przestrzegania regulacji i zasad bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. W styczniu 2023 roku 72 osoby zginęły w katastrofie samolotu linii Yeti. Odpowiedzialni za ten tragiczny wypadek byli piloci, którzy błędnie odłączyli zasilanie w samolocie.

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do środowej tragedii. Więcej informacji wkrótce.

Chrcynno — katastrofa samolotu. Maszyna wbiła się w hangar Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.