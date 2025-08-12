PILNE. Spotkanie Putina z Trumpem na Alasce. Podano nowe informacje!

Biały Dom poinformował, że spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina odbędzie się w mieście Anchorage

Donald Trump i Władimir Putin już 15 sierpnia spotkają się na Alasce, by omawiać kwestię zakończenia wojny na Ukrainie. Gdzie dokładnie? Teraz Biały Dom podał nowy komunikat. Ogłoszono, że historyczny szczyt prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji odbędzie się w mieście Anchorage. Tymczasem uczestnictwo Wołodymyra Zełenskiego w szczycie nadal wcale nie jest pewne - wręcz przeciwnie, nic nie wiadomo o tym, by ukraiński przywódca w ogóle został na Alaskę zaproszony. Dziś, 12 sierpnia prezydent Ukrainy w nowym przemówieniu podkreślił, że rozmowy przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji, jakie zaplanowano na 15 sierpnia, mogą być ważne dla nich, ale nie dla Ukrainy, gdyby chodziło o jakiekolwiek decyzje podejmowane za plecami Ukraińców. „Jeśli chodzi o negocjacje, to w każdym razie są one ważne na szczeblu przywódców. Ale nie można rozmawiać o Ukrainie bez Ukrainy i nikt tego nie zaakceptuje. Dlatego rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych i Putina może być oczywiście ważna dla ich dwustronnych stosunków, ale nie mogą oni podjąć żadnych decyzji dotyczących Ukrainy bez naszego udziału” - powiedział Zełenski.

Zełenski nie wykluczył negocjacji z Putinem. Pomoc w organizacji spotkania zadeklarowała Turcja

Prezydent Ukrainy nie wykluczył zorganizowania spotkanie z Putinem na własną rękę. Rozmawiał w tej kwestii z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. „Omówiliśmy obecną sytuację dyplomatyczną i możliwości, jakie ona obecnie stwarza. Prezydent Erdogan jasno stwierdził, że jakiekolwiek negocjacje bez udziału Ukrainy nie przyniosą trwałego pokoju. Wszyscy rozumiemy wszystkie ryzyka i zagrożenia. Pokój pozorny, a nie szczery, z pewnością nie utrzyma się długo i skłoni Rosję do jeszcze większego zajęcia terytoriów” - stwierdził prezydent Ukrainy. „Prezydent Erdogan potwierdził gotowość swojego kraju do zorganizowania szczytu przywódców Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Turcji” - poinformował Zełenski. Wcześniej przywódcy sześciu europejskich krajów, w tym polski premier Donald Tusk, wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślili, że „pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą”, a „drogi do pokoju w Ukrainie nie można ustalać bez udziału Kijowa”. Deklarację, poza Tuskiem i Ursulą von der Leyen, podpisali też szefowie rządów: Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz prezydenci Finlandii i Francji.

Sonda Czy naciski Trumpa i groźby ceł sprawią, że Putin skończy wojnę na Ukrainie? Tak Nie

This is the hotel in Alaska where, according to media reports, the meeting between Vladimir Putin and Donald Trump may take place.Alyeska Resort is located in the mountains near Anchorage, in the town of Girdwood. There is also a small airport for light aircraft nearby. The… pic.twitter.com/snffCuKk5n— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2025

QUIZ geograficzny o Stanach Zjednoczonych. Jak dobrze znasz USA? Pytanie 1 z 10 Najdłuższa rzeka w USA to... ? Kolorado Missouri Jukon Następne pytanie