Pilny apel! "Każdy powinien zgromadzić zapasy, które pozwolą mu przetrwać trzy dni"

'Każdy mieszkaniec Unii Europejskiej powinien zgromadzić zapasy, które pozwolą mu przetrwać co najmniej trzy dni w razie sytuacji kryzysowej, nie tylko wojny . Skoro to zalecam, sam również się do tego stosuję" – powiedział Sauli Niinisto, prezydent Finlandii w latach 2012-2024, w poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "Ilta-Sanomat". Ten apel to również zalecenie, które znalazło się w liczącym ponad 160 stron raporcie na temat poprawy gotowości UE w sferze cywilnej i wojskowej, który Niinisto opracował. Zrobił to jako specjalny doradca przewodniczącej KE Ursulę von der Leyen. Von der Leyen przyjęła dokument w ubiegłym tygodniu.

Pilny apel doradcy przewodniczącej Komisji Europejskiej!

"Zdolność gospodarstw domowych do samodzielnego funkcjonowania powinna być większa w razie zakłóceń w świadczeniu podstawowych i powszechnych usług" - głosi raport. Zwrócono w nim uwagę przede wszystkim na działania potrzebne na szczeblu UE i krajów członkowskich na wypadek bezpośredniej konfrontacji Rosji z NATO, w tym ataku zbrojnego na sojusznika czy obszar UE. Niestety, analiza, jaką zawiera dokument wskazuje jasno, że taki scenariusz staje się tym bardziej możliwy, im większe stają się napięcia między USA a Chinami oraz im mocniej zwiększa się zaangażowanie USA w regionie Azji Wschodniej.

Konflikt coraz bardziej możliwy? Radzą, by się przygotować

Jak przypomina PAP, Sauli Niinisto w ostatnich latach swojej drugiej kadencji prezydenckiej cieszył się rekordowo wysokim, bo sięgającym aż 90 procent zaufaniem Finów. To on, w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę, doprowadził do przystąpienia Finlandii do NATO.

EU citizens should start stockpiling three days’ worth of goods in order to be ready for various potential disasters, including a nuclear conflict, a report has warned.Published on Wednesday by former Finnish President Sauli Niinisto, the initiative is part of the EU’s push to…— LTN 🐝 (@Livetradingnews) October 31, 2024