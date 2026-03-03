Pilny apel USA! Amerykanie mają natychmiast opuścić te kraje Bliskiego Wschodu

2026-03-03 2:04

Departament Stanu USA wydał pilny apel do swoich obywateli przebywających w kilkunastu krajach na Bliskim Wschodzie. Amerykanie mają natychmiast opuścić te tereny w związku z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Na liście znalazły się m.in. Arabia Saudyjska, Izrael, Irak i Kuwejt. Czy to oznacza, że sytuacja w regionie jest bardziej niebezpieczna, niż się wydaje?

Lista krajów objętych alarmem. Gdzie jest najniebezpieczniej?

Na liście krajów, które Amerykanie powinni natychmiast opuścić, znalazły się: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Izrael (a także Zachodni Brzeg i Strefa Gazy), Jemen, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Departament Stanu USA zaleca, aby obywatele amerykańscy opuścili wymienione kraje, korzystając z dostępnych komercyjnych środków transportu.

Uruchomiono również specjalną infolinię.

"Amerykanie, którzy potrzebują pomocy Departamentu Stanu w zorganizowaniu wyjazdu środkami komercyjnymi, proszeni są o kontakt telefoniczny 24/7 pod numer +1-202-501-4444 (z zagranicy) i +1-888-407-4747 (z USA i Kanady). ZAREJESTRUJ SIĘ w programie http://step.state.gov, aby otrzymywać najnowsze informacje o bezpieczeństwie z najbliższej ambasady lub konsulatu USA"

- czytamy na platformie X.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael kontra Iran?

Decyzja o wezwaniu do ewakuacji Amerykanów z Bliskiego Wschodu zbiega się w czasie z informacjami o wzroście napięcia w regionie. USA i Izrael od soboty prowadzą operację przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Teheran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie na rozlokowane tam amerykańskie bazy. Czy to początek otwartej wojny?

