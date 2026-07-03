Piorun poraził golfistę i wywołał pożar. Mrożące krew w żyłach sceny na polu w Kolorado

Dramat na polu golfowym w Kolorado. Piorun poraził gracza i wywołał pożar

Piorun poraził golfistę, a chwilę później wywołał pożar! Wszystko to wydarzyło się na polu golfowym Fox Hollow w Lakewood w stanie Kolorado. Służby odebrały telefon alarmowy w okolicach godziny 18:30. Świadek zdarzenia przekazał dyspozytorowi, że niedaleko szóstego dołka jeden z zawodników został trafiony piorunem. Ranny natychmiast trafił do szpitala. Jak przekazała w internecie lokalna straż pożarna, obrażenia mężczyzny nie stanowiły zagrożenia dla jego życia. Następnego dnia o poranku mógł wrócić do domu.

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Piorun wywołał też pożar. Ogień błyskawicznie zaczął trawić suchą roślinność, zarośla i leżące na ziemi gałęzie. Objął obszar o wielkości około dwóch akrów, czyli blisko 0,8 hektara. Na całe szczęście żywioł nie zbliżył się do pobliskich zabudowań . Walka z żywiołem zajęła strażakom ponad cztery godziny.

Służby ratunkowe podkreślają, że przebywanie na polu golfowym w trakcie burzy to proszenie się o tragedię. Otwarty teren i używanie sprzętu z metalu bardzo zwiększają prawdopodobieństwo porażenia piorunem. Gdy tylko pojawią się pierwsze odgłosy burzy, trzeba poszukać schronienia w budynku.

LATEST UPDATE: the report of someone being affected by lightning has been confirmed. West Metro transported one person to the hospital with injuries from the strike near the sixth hole here at Fox Hollow. Firefighters will be on scene for at least four more hours, completing mop… https://t.co/WXDmvkEGPa pic.twitter.com/HsNYYDj9z0— WestMetroFire (@WestMetroFire) July 1, 2026