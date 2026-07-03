Piorun uderzył w golfistę w Kolorado. Chwilę później wybuchł pożar

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Piorun uderzył w golfistę na Fox Hollow w Kolorado
Dramatyczne sceny rozegrały się na polu golfowym Fox Hollow w Lakewood (stan Kolorado). Piorun poraził mężczyznę, a tuż po tym wybuchł pożar. Służby odebrały zgłoszenie w okolicach godziny 18.30, a osoba dzwoniąca na 911 poinformowała o zdarzeniu przy szóstym dołku. Natychmiast przetransportowano poszkodowanego do szpitala. Z informacji podanych przez straż pożarną wynika, że obrażenia nie zagrażały życiu golfisty i już następnego dnia opuścił on szpital.
Pole golfowe po uderzeniu pioruna w płomieniach. Strażacy z dronem
To samo wyładowanie spowodowało pojawienie się ognia. Zarośla, powalone drzewa oraz suche trawy błyskawicznie stanęły w płomieniach, które zajęły teren o powierzchni blisko 0,8 hektara. Płomienie na szczęście omijały pobliskie zabudowania, jednak gaszenie trwało przeszło cztery godziny. Do monitorowania sytuacji użyto drona z kamerą termowizyjną. Mieszkańców poinformowano, że dym może się jeszcze unosić, co jest naturalnym efektem uwalniania ciepła przez nagrzaną ziemię po dogaszeniu pożaru.
Ratownicy przypominają, że pola golfowe w trakcie burzy to niebezpieczne miejsca. Metalowe akcesoria połączone z otwartą przestrzenią bardzo zwiększają prawdopodobieństwo trafienia piorunem. Słysząc grzmoty, trzeba szybko opuścić pole i znaleźć bezpieczne schronienie.