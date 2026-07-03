Piorun uderzył w golfistę w Kolorado. Chwilę później wybuchł pożar

Piorun uderzył w golfistę na Fox Hollow w Kolorado

Dramatyczne sceny rozegrały się na polu golfowym Fox Hollow w Lakewood (stan Kolorado). Piorun poraził mężczyznę, a tuż po tym wybuchł pożar. Służby odebrały zgłoszenie w okolicach godziny 18.30, a osoba dzwoniąca na 911 poinformowała o zdarzeniu przy szóstym dołku. Natychmiast przetransportowano poszkodowanego do szpitala. Z informacji podanych przez straż pożarną wynika, że obrażenia nie zagrażały życiu golfisty i już następnego dnia opuścił on szpital.

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Pole golfowe po uderzeniu pioruna w płomieniach. Strażacy z dronem

To samo wyładowanie spowodowało pojawienie się ognia. Zarośla, powalone drzewa oraz suche trawy błyskawicznie stanęły w płomieniach, które zajęły teren o powierzchni blisko 0,8 hektara. Płomienie na szczęście omijały pobliskie zabudowania, jednak gaszenie trwało przeszło cztery godziny. Do monitorowania sytuacji użyto drona z kamerą termowizyjną. Mieszkańców poinformowano, że dym może się jeszcze unosić, co jest naturalnym efektem uwalniania ciepła przez nagrzaną ziemię po dogaszeniu pożaru.

Ratownicy przypominają, że pola golfowe w trakcie burzy to niebezpieczne miejsca. Metalowe akcesoria połączone z otwartą przestrzenią bardzo zwiększają prawdopodobieństwo trafienia piorunem. Słysząc grzmoty, trzeba szybko opuścić pole i znaleźć bezpieczne schronienie.

LATEST UPDATE: the report of someone being affected by lightning has been confirmed. West Metro transported one person to the hospital with injuries from the strike near the sixth hole here at Fox Hollow. Firefighters will be on scene for at least four more hours, completing mop… https://t.co/WXDmvkEGPa pic.twitter.com/HsNYYDj9z0— WestMetroFire (@WestMetroFire) July 1, 2026