Poćwiartowała kochanka podczas seksu! Głowę i penisa schowała w wiadrze

Obcięła kochankowi głowę, uprawiała seks ze zwłokami. 25-latka odpowie przed sądem za straszną zbrodnię

Trudno nie czuć przerażenia, czytając o tej potwornej zbrodni! Doszło do niej w lutym ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych. Taylor Denise Schabusiness (25 l.), znana policji przestępczyni, zdjęła z nogi bransoletkę elektroniczną i postanowiła uciec wymiarowi sprawiedliwości. Jej celem były narkotyki i seks, a jak się potem okazało, także zabójstwo. 25-latka umówiła się na spotkanie ze swoim rówieśnikiem Shadem Thyrionem. On także był już znany policji, między innymi z powodu narkotyków. Para poszła do domu należącego do matki mężczyzny w Green Bay w stanie Wisconsin, by tam ćpać i uprawiać seks. Jak potem zeznała Taylor Denise Schabusiness, bawili się w gry sado-maso. W pewnym momencie kobieta wzięła nóż i zaczęła mordowanie. Obcięła ofierze głowę i penisa, po czym włożyła je do wiadra. Resztę poćwiartowanych zwłok ukryła w różnych miejscach w domu i w samochodzie. Przyznała podczas przesłuchania, że uprawiała seks także ze zwłokami swojej ofiary.

Zabiła podczas seksu i poćwiartowała zwłoki kochanka. Policji powiedziała, że zrobiła to dla przyjemności

Jak gdyby wszystko to nie było już wystarczająco makabryczne, głowę w wiadrze odkryła po powrocie do domu matka ofiary. To ona wezwała policję. Zatrzymana 25-latka nie stawiała oporu i nie okazywała skruchy. Powiedziała policjantom, że "będą mieć dużo zabawy podczas szukania części ciał" i że zrobiła to wszystko, bo sprawiało jej to przyjemność. Badania psychiatryczne wykazało, że jest poczytalna, choć bywała hospitalizowana z powodu stanów psychotycznych po zażyciu narkotyków. Obrońcy przekonują, że ich klientka jest chora psychicznie i nie rozumie swoich czynów.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią

Shad Thyrion, de 24 años, murió durante una sesión de sexo fuerte con una mujer llamada Taylor Schabusiness mientras ambos estaban drogados con metanfetamina. Durante el sexo, Taylor lo estranguló hasta matarlo, le cortó la cabeza y le extrajo los órganos. pic.twitter.com/v0SWanBTh4— Mundo Mórbido 💀 (@mundo_morbido) October 22, 2022

QUIZ. Czy znasz polskie powieści kryminalne? Nawet najwięksi fani mają problem z pytaniem numer 5 Pytanie 1 z 12 Na początek coś łatwego. Który z autorów stworzył prawniczkę Joannę Chyłkę? Marek Krajewski Remigiusz Mróz Zygmunt Miłoszewski Dalej