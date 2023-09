Podaje się za Jezusa i wieszczy koniec świata. Przywódca sekty oskarżony o pedofilię

Lider sekty Omega de Salonera oskarżony w senacie Filipin o pedofilię. Straszy końcem świata i zmusza 13-latki do ślubów z dorosłymi?

Ma biały garnitur, różową koszulę, ciemne okulary i złoty zegarek. Jey Rence B Quilario, lider tajemniczej organizacji Omega de Salonera z Filipin, nie wygląda jak uduchowiony guru. Ale podaje się za wcielenie samego Jezusa i głosi rychłe nadejście końca świata. By uniknąć wiecznego potępienia, należy oczywiście dołączyć do grupy, którą dowodzi Jey Rence B Quilario. Czy to tylko jeszcze jedna grupa religijna, a może niebezpieczna sekta produkująca narkotyki i wykorzystująca seksualnie dzieci? To drugie - alarmuje organizacja Save the Children. Wspólnie z członkami senatu na Filipinach jej działacze walczą o przeprowadzenie rządowej kontroli w tajemniczej grupie Omega de Salonera. Przewodnicząca senackiej komisji ds. kobiet i dzieci senator Risa Hontiveros powiedziała: „To wstrząsająca historia gwałtów, przemocy seksualnej, wykorzystywania dzieci i przymusowych małżeństw dokonywanych na nieletnich przez sektę w gminie Socorro w stanie Surigao del Norte. Mówimy o ponad tysiącu młodych ludzi w rękach podstępnej, okrutnej i kłamliwwej sekty... prawdziwe dzieci są w niebezpieczeństwie, a czas odgrywa tu wielką rolę. Nie możemy odwracać wzroku" - mówiła. Jey Rence B Quilario twierdzi, że jest niewinny, a nastolatki, które uciekły z jego społeczności, kłamią.

Zwabił ofiary trzęsienia ziemi do jaskini i zaczął mówić o końcu świata. Organizacja charytatywna okazała się sektą?

Tymczasem Hontiveros przytacza opowieść niejakiej Chloe, która jako 13-latka została zmuszona przez Quilario do "ślubu" z 22-latkiem. Według 15-letniej dziś dziewczyny guru zamknął ją w pokoju z "mężem" i powiedział mu, że ma prawo ją gwałcić do woli. Według Save The Children wykorzystywanie dotyczy aż 1500 dzieci, a część z nich osobiście molestuje guru. Jak Quilario zwabił takie ilości nieletnich do sekty? Wszystko przez trzęsienie ziemi, które kilka lat temu wstrząsnęło Filipinami. Omega de Salonera było wówczas znane pod nazwą Socorro Bayanihan Services. Po kataklizmie zwabiło tysiące ludzi do górskiej jaskini pod pretekstem pomocy humanitarnej i zapewnienia dachu nad głową, a w 2017 roku grupa miała przeistoczyć się w sektę wieszczącą koniec świata. Póki co nic nie wiadomo o żadnych aresztowaniach dokonanych na Filipinach w tej sprawie.

Doomsday cult leader who says he is reincarnation of Jesus is turning 1,500 children into sex slaves, lawmakers say https://t.co/m7rjbT2prC pic.twitter.com/dgpag8Jzv9— Daily Mail Online (@MailOnline) September 23, 2023

