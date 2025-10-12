Podano informacje o stanie zdrowia Trumpa. Wielu będzie w szoku

Lekarz Donalda Trumpa ogłosił, że prezydent USA ma serce o 14 lat biologicznie młodsze, niż wskazuje na to metryka

Kiedy Joe Biden był prezydentem Stanów Zjednoczonych, jego stan zdrowia był regularnie przedmiotem plotek i spekulacji. W przypadku Donalda Trumpa tego rodzaju niepokoje pojawiają się znacznie rzadziej. A teraz pojawiły się doniesienia zupełnie odwrotne do tych, które napłynęły od przedstawicieli walczącego z ciężką chorobą Joe Bidena. Osobisty lekarz prezydenta Stanów Zjednoczonych podał informacje na temat stanu zdrowia Donalda Trumpa. Wielu może być zaskoczonych! „Prezydent Trump nadal cieszy się doskonałym zdrowiem ogólnym. Wiek jego serca – potwierdzony przez pomiar żywotności układu sercowo-naczyniowego za pomocą EKG – okazał się o około 14 lat młodszy od jego wieku metrykalnego" - stwierdził dr. Sean Barbabella, cytowany przez CNN. Donald Trump w czerwcu ukończył 79 lat.

Donald Trump cierpi na przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych, ale jego ogólny stan zdrowia jest dobry

„Przygotowując się do zbliżającej się podróży międzynarodowej, prezydent Trump poddał się również profilaktycznym badaniom lekarskim i szczepieniom, w tym corocznym szczepieniom przeciw grypie i zaktualizowanej dawce przypominającej przeciwko COVID-19” - dodał osobisty lekarz prezydenta USA. Wcześniej ujawniono jednak, że stan zdrowia prezydenta nie jest perfekcyjny. Latem rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że Donald Trump cierpi na przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych, co jednak nie wpływa na jego codzienne funkcjonowanie.

O wiele gorzej jest z Bidenem. Agresywna postać raka i radioterapia

Tymczasem o wiele gorsze wieści napłynęły na temat stanu zdrowia Joe Bidena. „W ramach planu leczenia raka prostaty prezydent Biden poddaje się obecnie radioterapii i terapii hormonalnej” – poinformował media rzecznik byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Leczenie ma potrwać pięć tygodni. Jak podaje NBC News, Joe Biden przyjmuje już leki hormonalne w tabletkach. Jeszcze w maju jego przedstawiciele potwierdzili, że były prezydent cierpi na agresywną postać raka prostaty z przerzutami do kości.

"President Donald J. Trump continues to demonstrate excellent overall health." - Captain Sean P. Barbabella, D.O. Physician to the President pic.twitter.com/BfBsJTUOGh— The White House (@WhiteHouse) October 11, 2025

