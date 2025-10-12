Joe Biden leczy raka! "Agresywna postać, radioterapia"

Zofia Dąbrowska
2025-10-12 6:02

Smutne wiadomości docierają ze Stanów Zjednoczonych! Joe Biden jest bardzo poważnie chory i niestety jest to nowotwór - agresywna postać raka prostaty z przerzutami do kości. „W ramach planu leczenia raka prostaty prezydent Biden poddaje się obecnie radioterapii i terapii hormonalnej” – poinformował media rzecznik byłego prezydenta.

Joe Biden. Wizyta w Polsce, 2022r.

Joe Biden przechodzi radioterapię, cierpi na agresywną postać raka. Jest oficjalne potwierdzenie

Te wiadomości zaczęły do nas docierać jeszcze wiosną - Joe Biden ma raka. "Rak dotyka nas wszystkich. Podobnie jak wielu z was, tak my wraz z Jill dowiedzieliśmy się, że jesteśmy najsilniejsi w najtrudniejszych sytuacjach. Dziękujemy za podnoszenie nas na duchu waszą miłością i wsparciem" - pisał w maju Joe Biden na platformie społecznościowej X. "W zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden został zbadany w związku z odkryciem guzka prostaty po nasileniu objawów w układzie moczowym. W piątek zdiagnozowano u niego raka prostaty, charakteryzującego się wynikiem 9 w skali Gleasona z przerzutami do kości” - napisało biuro Bidena w oświadczeniu. Jak dodano, choć jest to "bardziej agresywna postać choroby, rak wydaje się wrażliwy na hormony, co pozwala na skuteczne leczenie”. Teraz pojawiły się nowe doniesienia.

„W ramach planu leczenia raka prostaty prezydent Biden poddaje się obecnie radioterapii i terapii hormonalnej”

„W ramach planu leczenia raka prostaty prezydent Biden poddaje się obecnie radioterapii i terapii hormonalnej” – poinformował media rzecznik byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Leczenie ma potrwać pięć tygodni. Jak podaje NBC News, Joe Biden przyjmuje już leki hormonalne w tabletkach. To nie wszystko. Były przywódca we wrześniu według tego źródła przeszedł też leczenie raka skóry tak zwaną metodą Mohsa. Biden pojawiał się wtedy publicznie z bandażem na czole. Ta terapia przyniosła szybko skutek, powiadomiono wówczas, że zaatakowana przez raka tkanka została już usunięta. Niestety,to nie jedyna forma raka, z jaką zmaga się był prezydent. Joe Biden opuścił opuścił Biały Dom w styczniu, wcześniej wycofał się z walki o reelekcję, a jego miejsce jako kandydata Demokratów na prezydenta USA zajęła wiceprezydent Kamala Harris i przegrała z Donaldem Trumpem.

Joe Biden dziękuje Polakom. Historyczne przemówienie w Warszawie
