Poddadzą 25-latkę eutanazjii! Noelia chce skończyć życie

25-letnia Hiszpanka zdecydowała się na eutanazję. „To moja decyzja”

Ta sprawa wywołuje wielkie spory nie tylko w Hiszpanii! 25-letnia Noelia Castillo Ramos z Barcelony zdecydowała się na eutanazję. Wszystko ma wydarzyć się już dziś, w czwartek 26 marca. Kobieta opowiedziała o swojej decyzji w wywiadzie dla programu „Y Ahora Sonsoles” w stacji Antena 3. Jak podają hiszpańskie media, kilka lat temu Noelia próbowała odebrać sobie życie. Skoczyła z piątego piętra po tym, jak – według jej relacji – padła ofiarą napaści seksualnej. Przeżyła, ale doznała poważnych obrażeń. Została sparaliżowana i od tamtej pory zmaga się z przewlekłym bólem. Kobieta tłumaczy, że jej stan nie pozwala normalnie funkcjonować. W wywiadzie podkreśliła, że decyzję podjęła świadomie i po długim na myśle. Jak zaznaczyła, nie namawia nikogo do podobnego kroku, ale chce mieć prawo wyboru w swojej sytuacji.

Ojciec próbował zablokować eutanazję na drodze prawnej. Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Sprawa wywołała konflikt w jej rodzinie. Matka Noelii nie zgadza się z decyzją córki, ale zapowiedziała, że będzie przy niej do końca. Innego zdania jest ojciec, który próbował zablokować eutanazję na drodze prawnej. Jak podaje TMZ, sprawa trafiła aż do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sąd ostatecznie pozwolił na przeprowadzenie procedury. To zakończyło wielomiesięczny spór prawny. Eutanazja w Hiszpanii jest legalna od 2021 roku, ale każdy przypadek musi spełniać określone warunki. Wymagana jest m.in. zgoda lekarzy oraz potwierdzenie, że pacjent cierpi na poważną i nieuleczalną chorobę lub trwałe, ciężkie cierpienie. Historia 25-latki wywołała szeroką dyskusję. Jedni uważają, że to wola pacjenta powinna być kluczową kwestią, gdy w grę wchodzi eutanazja, inni nie zgadzają się z takim podejściem.

"Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir": la historia de Noelia Castillo, que recibirá la eutanasia en España tras más de un año y medio de proceso. pic.twitter.com/h3PPWZP67Q— Telemundo (@TelemundoUY) March 26, 2026

