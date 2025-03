Pojazd Hercules wydobyty z bagna na Litwie! Co z żołnierzami USA?

Udało się wyciągnąć z bagna na litewskim poligonie zatopiony pojazd zaginionych amerykańskich żołnierzy

Litewskie władze informują o przełomie w sprawie zaginionych amerykańskich żołnierzy. Dziś, 31 marca rano po długich wysiłkach udało się nareszcie wyciągnąć z bagna na litewskim poligonie zatopiony pojazd opancerzony, który tydzień temu zniknął w bagnie z czterema osobami w środku. Nie wiadomo jeszcze, czy w środku znajdują się ciała, czekamy na dalsze doniesienia. Wcześniej, w niedzielę nurkom udało się podczepić do Herculesa linę. "To duży krok naprzód" - mówił dowódca litewskiego wojska, gen. Raimundas Vaiksznoras. Jak mówili nurkwie biorący udział w kilkugodzinnej akcji zaczepiana liny, pojazd opancerzony, który zniknął w bagnie z czterema amerykańskimi żołnierzami, znajduje się około czterech metrów pod powierzchnią wody i pod około dwumetrową warstwą błota.

Dramat rozegrał się jeszcze we wtorek, 25 marca. Amerykańscy żołnierze brali udział w ćwiczeniach

"Zahaczenie kolejnej liny zajmie co najmniej tyle samo czasu, co pierwszej, a może nawet więcej" – powiedział na konferencji prasowej szef Sztabu Obrony Remigijus Baltrenas. Co wydarzyło się na litewskim poligonie? Dramat rozegrał się jeszcze we wtorek, 25 marca, a więc aż tydzień temu. Amerykańscy żołnierze brali udział w ćwiczeniach na Podbrodziu, kilkanaście kilometrów od granicy Litwy z Białorusią. Jeden z pojazdów opancerzonych Hercules, z czterema żołnierzami w środku, zaginął. Okazało się, że zatonął w bagnie. W akcji poszukiwawczej brały udział siły ratownicze z Litwy i Polski. Na poligonie w Podbrodziu stacjonuje około 1000 amerykańskich żołnierzy od 2019 roku.

New video from #Lithuania:Footage from the military training area where teams continue efforts to recover the sunken M88A2 Hercules armored recovery vehicle used by 4 US soldiers who remain missing. It’s now estimated to be ~4m (13 ft) underwater, buried under 2m (6.5 ft) of mud pic.twitter.com/iwODzH9aS1— Vaidotas Beniušis (@BeniusisV) March 30, 2025

