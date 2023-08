Pokazała nagą pupę u króla Karola III! Piękna Isabella powstrzymana przez policję

Goła pupa pod zamkiem króla Karola III! Półnaga modelka chciała pokazać monarsze swoje ogromne walory

Do królewskich komnat nie raz i nie dwa dobijają się różni petenci. Jedni chcą pieniędzy, inni rozmowy o swoich problemach. A ta królewska poddana chciała tylko, by król Karol III rzucił choć jedno spojrzenie na jej monstrualną pupę! Nikomu wcześniej nie znana "modelka z Instagrama" wyraziła swoje życzenie w bardzo bezpośredni sposób. Jak pisze "The Sun", Isabelle Berry (33 l.) z Berkshire po prostu pojechała do zamku w Windsorze i tam rozebrała się niemal do rosołu. Internetowa gwiazdka miała na sobie ledwo widoczne bikini i gięła się przy szacownych, 900-letnich murach na wszystkie strony ze szczególnym uwzględnieniem wypinania się. Ale choć Isabelle dwoiła się i troiła, w żadnym pałacowym okienku nie ukazała się głowa króla w złotej koronie. Pojawili się za to policjanci.

"Powiedzieli, że muszę się zakryć, w przeciwnym razie mogliby mnie aresztować"

Jak relacjonuje załamana piękność w "The Sun", jej występ został przerwany interwencją funkcjonariuszy, którzy uznali wypinanie się w kierunku królewskich włości za nieobyczajne. "Upomnieli mnie. Powiedzieli, że nie wolno mi wychodzić na tę trawę i że muszę się zakryć, w przeciwnym razie mogliby mnie aresztować, być może za nieprzyzwoite obnażanie się, bo to były stringi" - żali się modelka. Ale jak dodaje, w końcu i mundurowi nie byli w stanie zachować powagi. „Na początku byli bardzo poważni i powiedzieli:„ Nie rób więcej takich głupich rzeczy, bo możesz zostać aresztowana”. Ale na końcu się śmiali". A najgorsze jest to, że król i królowa byli wtedy w zupełnie innej rezydencji i cały wysiłek poszedł na marne. Nic dziwnego, że wytrwała Isabelle obiecuje, że to nie jest jej ostatnie przedstawienie!

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

Model OnlyFans ini mencari sensasi dengan cara yang tidak terhormat. Hanya mengenakan bikini, wanita bernama Isabelle Berry itu pemotretan di Kastil Windsor. https://t.co/zfnSCBzEd8— wolipop (@wolipop) August 11, 2023

QUIZ. Brytyjska rodzina królewska bez tajemnic! NOWY quiz o pałacowym życiu Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się fundacja Meghan Markle i księcia Harry'ego? Archibald Archewell Archetypes Dalej