Pokazała piersi na promenadzie, grozi jej więzienie! Piękność zatrzymana przez policję

Szok! Pierce Brosnan trafi do więzienia?! Bond w tarapatach. Nie uwierzycie, co zrobił!

Co dalej?

Postawili pomnik Shakiry! "To za wiele dla mojego serca"

Żona obcięła mężowi penisa i spuściła go w toalecie! Ujawniono powód

To była orgia?

Piękna modelka rozebrała się na ulicy! Pokazała nagie piersi, policja zakuła ją w kajdany. Oburzona Caroline mówi o patriarchacie

Dorodna piękność zaczęła walkę o uwolnienie biustów! Seksowna Caroline Werner (37 l.) stwierdziła, że to niesprawiedliwe, iż mężczyźni mogą paradować nad oceanem bez koszulek, a kobiety nie. Brazylijska modelka postanowiła działać. Wyszła na spacer ze swoimi psami w Balneário Camboriú. Szła promenadą nad brzegiem oceanu, aż nie wytrzymała. Odrzuciła skąpe fatałaszki, a jej nagie piersi wyskoczyły na wolność! Zaszokowani spacerowicze oczywiście wyciągnęli telefony. Wszystko się nagrało! Tymczasem zbuntowana piękność szła dziarskim marszem przed siebie. Ale niedługo trwała ta uciecha! Nadbiegli policjanci i zakuli Caroline Werner w kajdany, odziali, w co tam mieli pod ręką, po czym powieźli modelkę na komisariat. Jak to się skończyło?

Biustoafera w Brazylii. "Chociaż Konstytucja gwarantuje równość płci, w praktyce tak się nie dzieje”

Wielka biustofera może zakończyć się dla Caroline Werner nawet rokiem więzienia, a na pewno słoną grzywną za obnażanie się i "czyny nieobyczajne" w miejscu publicznym. Główna bohaterka nagiego skandalu jest oburzona i uważa, że nie zrobiła nic złego, a za jej pojmanie odpowiada „patriarchalna, pełną przemocy kultura” Brazylii. „Niestety w moim kraju, chociaż Konstytucja gwarantuje równość płci, w praktyce tak się nie dzieje” – grzmi 37-latka w rozmowie z brazylijskim serwisem informacyjnym G1.

Sonda Kobieta opalająca się bez stanika na publicznej plaży: Jestem na TAK Jestem na NIE Nie wiem/nie mam zdania

Brazilian model Caroline Werner blasts country’s legal system following arrest for being topless while walking her dogs https://t.co/RpYswyzrIR pic.twitter.com/75CFnvweld— New York Post (@nypost) December 27, 2023

QUIZ. Czy dobrze znasz teksty piosenek Sanah? Tylko dla prawdziwych fanów! Pytanie 1 z 10 "Hardkorowo pada deszcz / Tak na maksa wieje też / Ja..." pogodnie uśmiechnięta łagodnie uśmiechnięta niezmiennie uśmiechnięta Dalej