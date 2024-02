Pokazali sceny z półnagą księżną Kate! Bali się tylko jednej rzeczy

Księżna Kate przeszła półnaga przed księciem Williamem. Teraz tę scenę może oglądać cały świat! Ujawniono szczegóły

Wielu fanów brytyjskiej rodziny królewskiej na pewno pamięta, w jakich okolicznościach księżna Kate, jeszcze wtedy po prostu Kate Middleton, poznała księcia Williama. Było to w 2002 roku, kiedy oboje studiowali historię sztuki na Uniwersytecie St Andrews. Pewnego dnia zorganizowano tam charytatywny pokaz mody z udziałem studentek. Pokaz był zatytułowany „Sztuka uwodzenia” i faktycznie, stroje były dość śmiałe. Postanowiła zaprezentować się na nim także przyszła księżna. Kate wybrała przezroczystą sukienkę, pod którą miała tylko skąpą bieliznę. W takiej kreacji paradowała przed przyszłym mężem, obiektem westchnień wielu studentek. I podobno właśnie wtedy serce Williama zabiło żywiej. Jak dziś ujawnia Mirror, William na widok Kate powiedział cztery wymowne słowa. Zwracając się do kolegi imieniem Fergus, zdołał tylko wykrztusić: "Wow, Fergus, Kate jest hot!", czyli "Kate jest gorąca". Już na afterparty wysyłał jej całusy, a reszta jest historią... Para wzięła ślub w 2011 roku, dziś mają trójkę dzieci i kiedyś będą królem i królową. Twórcy serialu "The Crown" musieli odtworzyć tę scenę.

Scena z półnagą Kate o mało nie wyleciała z "The Crown". Poszło o... maszynę do wytwarzania mgły

Nie było łatwo, a skandal wisiał w powietrzu! Jednak nie dlatego, że półnaga Kate to już dziś co nie do pomyślenia. Chodziło o pewne bardzo praktyczne i przyziemne kwestie. Jak pisze Daily Mail, uczelniani eksperci ds. zdrowia i bezpieczeństwa niepokoili się filmową maszyną do wytwarzania mgły, która miała pracować podczas kręcenia sceny przejścia Kate po wybiegu w przezroczystych szatkach. Urzędnicy obawiali się, że maszyna uruchomi czujniki dymu. Scena o mały włos nie wylądowała w koszu, ale na szczęście producenci zgodzili się pokryć koszty odpowiedniego detektora dymu i dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Dzięki temu półnagą Kate, czy raczej grającą ją aktorkę Meg Bellamy, może oglądać, kto tylko zechce, nie tylko William w swoich wspomnieniach i snach.

EMILY PRESCOTT: The Crown's 'Kate Middleton's so hot' scene was nearly AXED (but not for the reason you think!) https://t.co/xFx5xYtlJu pic.twitter.com/RWMQYUvfum— Daily Mail Online (@MailOnline) February 18, 2024

“Wow! Kate’s hot!” were the famous words spoken by William when Kate sashayed down the catwalk at their university fashion show in 2002 in a sheer dress with visible black underwear. Had it not been for Catherine ignoring the original plans for her costume,history may have turned pic.twitter.com/CytgIWovJz— LouLou LA -Flying the Flag for our British Royals (@LouLouLa10) April 28, 2021

