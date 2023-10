Polacy wrócili z Izraela wojskowymi samolotami. Rząd zapowiada kolejne transporty

Izrael: 268 obywateli Polski wróciło do kraju. Będą kolejne transporty

- Wczoraj (8 października - red.) do Izraela poleciały trzy samoloty wojskowe i tymi samolotami do Polski wróciło łącznie 268 naszych obywateli. Oczywiście w najbliższych dniach będziemy realizować kolejne transporty, tak aby osoby, które potrzebują wsparcia, takie wsparcie otrzymały - zapewnił rzecznik rządu. Müller dodał też, że sytuacja jest monitorowana. - Zgłoszenia do naszej ambasady spływają na bieżąco. Osoby, które są zainteresowane, aby skorzystać ze wsparcia zgłaszają się do placówek dyplomatycznych. To, ilu jest Polaków będzie wynikało z zapotrzebowania, które zostanie zgłoszone - stwierdził rzecznik rządu.

W niedzielę (8 października) po południu resort obrony narodowej poinformował o wylocie trzech wojskowych maszyn, aby ewakuować Polaków z objętego konfliktem Izraela. Do Tel Awiwu wysłano dwa Herculesy, a później minister obrony poinformował o wylocie Boeinga - dodał, że polecieli nim wojskowi medycy. MON wskazało, że priorytetem była ewakuacja m.in. wycieczki ze szkoły muzycznej w Chełmie - grupa dzieci i opiekunów czekała na odlot na lotnisku w Tel Awiwie.

Wojna w Izraelu. Rośnie liczba ofiar

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę (7 października) rano. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. W niedzielę po południu izraelskie wojsko poinformowało, że przeprowadza zmasowane ataki lotnicze na cele w Autonomii Palestyńskiej, gdzie ukrywać się mają bojownicy Hamasu. W nocy z niedzieli na poniedziałek wojsko izraelskie poinformowało, że nadal prowadzi naloty powietrzne w Strefie Gazy.

Liczba ofiar łącznie po stronie Izraela i Palestyny przekroczyła w niedzielę 1100. Władze palestyńskie mówią o 413 ofiarach nalotów izraelskich dokonywanych w odwecie za atak Hamasu, w tym 78 dzieciach. Strona izraelska podaje liczbę ponad 700 zabitych w ataku Hamasu. Rannych po stronie izraelskiej jest 2315 osób.