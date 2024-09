Polak oświadczał się ukochanej w Grecji, gdy stało się TO! Wideo hitem sieci

"Zbliżamy się do niewyobrażalnego, beczka prochu pochłonie świat". Złowieszcze słowa szefa ONZ

"Takich oświadczyn nikt się nie spodziewał! Przyszłej młodej parze gratulujemy i życzymy wszystkiego co najlepsze, a Damianowi należą się ogromne brawa za odwagę i uratowanie tego magicznego wydarzenia! Ta sytuacja pokazuje, że mamy najlepszych turystów pod słońcem i miłość zawsze zwycięża!". Tak napisało biuro podróży Zante Magic Tours pod filmem, które udostępniło w mediach społecznościowych. Film ten miał być prywatną pamiątką z romantycznych zaręczyn, a stał się hitem internetu! Co widzimy na nagraniu? Grupa polskich turystów płynie łódką w czymś na kształt pięknej morskiej groty na wyspie Zakynthos. Jeden z mężczyzn pada na kolana i najwyraźniej chce oświadczyć się swojej ukochanej! Wszystkim z nią na czele aż dech zapiera w piersiach wrażenia, a wtedy... napięcie tylko rośnie!

Inny turysta przekroczył barierkę i wskoczył w błękitną grecką toń, by wyłowić zgubiony skarb. Pierścionek został szczęśliwie wyłowiony

Bo kiedy rozemocjonowany Polak pokazuje ukochanej pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym, nagle wypada mu ono z ręki i wlatuje prosto do morza! Jedni się śmiali, inni pozostawali w stanie szoku i niedowierzania. Na szczęście znalazł się ktoś, kto uratował sytuację! To właśnie wspomniany Damian, który odważnie przekroczył barierkę i wskoczył w błękitną grecką toń, by wyłowić zgubiony skarb. Udało mu się przechwycić pudełeczko z drogocenną zawartością, zanim spadło na dno. Oświadczyny zakończyły się dobrze, a tę przygodę na pewno będą opowiadać sobie jeszcze wnuki i prawnuki młodej pary!

