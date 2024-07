Afera po zaręczynach Miss Kirgistanu! Prezydent aresztował jej narzeczonego

Miss Kirgistanu zaręczyła się na bogato i wywołała wielki skandal. Jej wuj prezydent kazał uwięzić narzeczonego

Kirgistan to państwo w Azji Środkowej, leżące w rejonie zachodnich Chin i Kazachstanu. Rzadko piszą o nim zachodnie media, ale teraz rozpisują się o miłosnej i zarazem politycznej aferze, jaka tam wybuchła. Co się stało? Romantyczne i wystawne zaręczyny pięknej Miss Kirgistanu zakończyły się skandalem i dramatem! Lazzat Nurgozhoeva (23 l.) została wybrana na najpiękniejszą mieszkankę Kirgistanu w 2020 roku. Tak się całkiem przypadkowo złożyło, że jest siostrzenicą prezydenta kraju Sadyra Dżaparowa. Ale jak się okazuje, oznacza to nie tylko przywileje, ale i bycie pod specjalnym nadzorem - także miłosnym. Dramat rozegrał się na krótko po tym, jak Lazzat Nurgozhoeva powiedziała "tak" swojemu ukochanemu, który przyleciał do niej helikopterem i wśród fajerwerków poprosił ją o rękę. Wszystko zostało pokazane w mediach społecznościowych i wywołało oburzenie prezydenta-wuja.

Wystawne oświadczyny w rządowym helikopterze zbiegły się w czasie z kataklizmami, które mają miejsce w Kirgistanie

Co mu się nie spodobało? Otóż wystawne oświadczyny zbiegły się w czasie z kataklizmami, które mają miejsce w Kirgistanie. Osuwiska błotne zabiły już kilkanaście osób. W tej sytuacji epatowanie szczęściem i bogactwem przez osoby ze sfer rządzących wydało się prezydentowi niezręczne - zwłaszcza, że narzeczony miss użył helikoptera rządowego. Wydał siostrzenicy polecenie usunięcia filmu z zaręczyn, co skwapliwie uczyniła oraz nakazał jej publicznie zastanowić się nad sobą. Ale po dwóch tygodniach najwyraźniej postanowił ukarać młodych w o wiele gorszy sposób. Jak podaje The Telegraph, narzeczony miss został aresztowany pod zarzutami związanymi z narkotykami. Za tego rodzaju przestępstwa w Kirgistanie grozi wieloletnie więzienie. Młodzi mogą zostać rozłączeni niemal do konca życia!

Sonda Zaręczyny w domu czy w miejscu publicznym? W miejscu publicznym, koniecznie tak, żeby inni widzieli W domu, tylko we dwoje Nie wiem/nie mam zdania

Beauty queen's fiancé is jailed by her Kyrgyzstan president uncle after his 'embarrassingly ostentatious' wedding proposal in country hit by mudslides https://t.co/suWQZIRPvp pic.twitter.com/mgjq33zGgG— Daily Mail Online (@MailOnline) July 28, 2024

QUIZ. Nieślubne dzieci w polskich serialach. Pamiętasz, co z nich wyrosło? Pytanie 1 z 16 Czyim dzieckiem jest Marysia Rogowska w "M jak miłość"? Barbary i Lucjana Mostowiaków Barbary Mostowiak, ojciec nieznany Barbary Mostowiak i Zenona Łagody Dalej