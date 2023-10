Polak zamordował staruszkę i ukradł jej biżuterię? Jej mąż też niebawem zmarł

26-latek z Polski stanął przed sądem w Niemczech. Jest oskarżony o brutalne zabójstwo 89-latki. Zaczęło się od biżuterii

Przerażające zarzuty dla 26-letniego Polaka, który miał opiekować się starszym małżeństwem w Niemczech! O sprawie pisze Deutsche Welle. Mężczyzna pracował jako opiekun seniorów w miejscowości Herbolzheim, w powiecie Emmendingen. Mieszkał razem z 89-letnią kobietą i jej 91-letnim mężem. Według prokuratury to właśnie Polak miał w brutalny sposób zamordować starszą panią. Z kolei 26-latek twierdzi, że kompletnie niczego nie pamięta. Śledczy przekazali, że według aktu oskarżenia mężczyzna najpierw ukradł biżuterię należącą do swojej podopiecznej. Kobieta przyłapała go na gorącym uczynku i skonfrontowała się z opiekunem, zdążyła również zadzwonić na policję i opowiedzieć o tym, co się stało.

Mąż kobiety również nie żyje. Podano wyniki sekcji zwłok

Wtedy Polak miał wpaść w szał i pod silnym wpływem alkoholu najpierw bardzo mocno pobić starszą kobietę, a następnie zamknąć ją w kotłowni. 89-latka z Niemiec zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Kilka dni później zmarł również jej mąż, ale w jego przypadku sekcja zwłok nie wykazała, by do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie 26-latek z Polski przebywa w areszcie śledczym. proces przed Izbą ds. Zbrodni Ciężkich Sądu Krajowego we Fryburgu rozpoczął się w piątek, 6 października i ma potrwać do 20 października, następnie poznamy wyrok.

Eine 89 Jahre alte Frau, die von ihrem Pfleger in Herbolzheim mutmaßlich schwer verletzt worden war, ist tot. https://t.co/UVOg2fnnLZ— Schwarzwälder Bote (@schwarzwaelder) November 1, 2022