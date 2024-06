Kiedy go poznamy?

Utica. 13-latek śmiertelnie postrzelony przez policjanta

Do zdarzenia doszło w piątek (28 czerwca) po godz. 22 miejscowego czasu na ulicy miasta Utica w stanie Nowy Jork. Trzej policjanci prewencji pomagali policjantom kryminalnym sprawdzić teren, gdzie wcześniej chodziło do rozbojów z bronią w ręku. Gdy mundurowi chcieli zatrzymać dwóch młodych ludzi odpowiadających rysopisowi podejrzanych, jeden z nich zaczął uciekać. Na domiar złego w czasie ucieczki wycelował w policjantów przedmiotem wyglądającym na pistolet GLOCK 17 Gen 5. Funkcjonariusz oddał w jego kierunku pojedynczy strzał „podczas szarpaniny na ziemi”, trafiając go w klatkę piersiową.

Szef policji w Utice, Mark Williams, cytowany przez AP poinformował, że policjant natychmiast udzielili nastolatkowi pierwszej pomocy i przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. Ofiarą okazał się Nyah Mway, 13-letni uchodźca z kareńskiej mniejszości urodzony w Birmie, uczeń ósmej klasy w szkole imienia Donovana.

Film z interwencją policji. Są wątpliwości

Podczas konferencji prasowej Williams poinformował, że śledztwo będzie prowadzić Biuro Prokuratora Generalnego stanu Nowy Jork. Własne wewnętrzne dochodzenie przeprowadzi również departament policji, aby sprawdzić, czy funkcjonariusze przestrzegali procedur. Zgodnie z obowiązującymi przepisami interweniujący funkcjonariusze zostaną oddelegowani na płatny urlop administracyjny do czasu wyjaśnienia sprawy.

Williams podkreślił zarazem, że departament policji jest świadomy krążącego w mediach społecznościowych filmu z tego incydentu. W jego opinii nie przedstawia on całego zdarzenia.

Na nagraniu wideo opublikowanym na Facebooku przez świadka widać, jak jeden z funkcjonariuszy goni Nyaha Mwaya i powala go na ziemię. Widać także, jak funkcjonariusz uderza nastolatka, gdy podbiegają dwaj inni funkcjonariusze. Rozlega się strzał, gdy nastolatek leży na ziemi, relacjonowała zapis wideo AP.