Policjantka na motorze wjechała w dzieci! Ujawniono wideo

Policjantka z Chin wjechała na motorze w grupę ludzi. Wideo z Chin w mediach społecznościowych

Nagranie wideo z Chin obiegło media społecznościowe! Pokazuje dramatyczny wypadek, do którego doszło w Chinach i stało się powodem wielkiej dyskusji na temat tego kraju. Co dokładnie widzimy na filmie? Ktoś filmował wydarzenia związane z koncertu zorganizowanego pod hasłem Spokojne Chiny w Suzhou w dniu 8 listopada. Elementem imprezy był przejazd policjantów na motorach wzdłuż grup tłoczących się tuż przy arenie ludzi z dziećmi. Na filmie widzimy, jak nadjeżdża grupa funkcjonariuszy z włączonymi sygnałami. Ludzie patrzą na nich z zaciekawieniem, ale w pewnym momencie sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli. Policjantka na motorze straciła panowanie nad swoim pojazdem i z impetem wjechała w ludzi! Wyraźnie widać, że wśród poszkodowanych są dzieci. Leżących na ziemi malców ktoś szybko podniósł i wyniósł z miejsca wypadku. A policjantka? Zamiast natychmiast podbiec do poszkodowanych, zaczęła oglądać motocykl, w czym towarzyszyli jej koledzy, chcąc zapewne sprawdzić uszkodzenia.

"Spójrzcie na policjanta na motorze za policjantką. On/Ona po prostu relaksuje się i obserwuje całą sytuację"

Ta reakcja wywołała komentarze osób, które widziały film i były zdumione postawą kogoś, kto powinien świecić przykładem. Niektórzy zaczęli pisać, że taka postawa ich zdaniem oddaje lekceważący stosunek chińskich władz do zwyczajnych obywateli. "To najbardziej chińska rzecz, jaką dziś widziałem. Nieudana propaganda, skrzywdzone dzieci, socjopatyczny egoizm kogoś u władzy" - pisze ktoś na forum Reddit. Inny użytkownik dodaje, że jego zdaniem wypadek został spowodowany faktem, iż policjantkę posadzono na zbyt dużym jak na jej wzrost motorze. Kolejne osoby zwracają uwagę na to, że nie tylko sprawczyni wypadku nie zainteresowała się losem ofiar: "Spójrzcie na policjanta na motorze za policjantką. On/Ona po prostu relaksuje się i obserwuje całą sytuację". Nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowane dzieci i jak skończyła się ta historia dla policjantki z Chin.

苏州铁骑，菜就别骑。慌慌张张，迷之操作。In Suzhou, China, a police officer on a motorcycle ran into a group of people, including a child. The incident was embarrassing, and the officer appeared flustered and unprofessional afterward. pic.twitter.com/j2ee8yTphe— sunwear (@sunwear_cn) November 11, 2025

