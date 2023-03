Polka podaje się za Madeleine McCann! Teraz wystąpiła w znanym telewizyjnym show w USA!

Prezydent Lula spotka się z Xi Jinpingiem. Chce przekonać Chiny, by przyłączyły się do Klubu Pokoju.

O Julii zrobiło się głośno 14 lutego. To wtedy na swoich kanałach w mediach społecznościowych zaczęła publikować informacje, jakoby była zaginioną przed 16 laty Madeleine McCann, która zniknęła jako 4-letnia dziewczynka i do tej pory jest poszukiwana. Julia pokazywała zestawienia zdjęć siebie samej i małej Maddie, które mają wskazywać na ich uderzające podobieństwo. - Mam podobne oczy, kształt twarzy, uszy, usta, miałam szparę między zębami jak Madeleine - pisała. Na jej słowa szybko zareagowała jej rodzina, która w specjalnym oświadczeniu wprost oznajmiła, że dziewczyna po prostu kłamie. - Dla nas jako rodziny oczywiste jest, że Julia jest naszą córką, wnuczką, siostrą, siostrzenicą, kuzynką i pasierbicą. Mamy wspomnienia, mamy zdjęcia. Julia również posiada te zdjęcia, bo zabrała je z domu rodzinnego wraz z aktem urodzenia, a także licznymi wypisami ze szpitali - napisali.

Następie prywatna detektyw i medium w jednym, dr Fia Johansson, która wcześniej pomagała policji w sprawach zaginionych osób w USA, przyleciała do Polski i zabrała Julię do USA. Kobieta przekonywała, że życie Polki było poważnie zagrożone! - Sytuacja w Polsce jest taka, że ​​nie ma tam nikogo. Jej rodzina nie chce z nią rozmawiać. Spędzając czas z Julią i badając tę ​​sprawę, nie sądzę, by kłamała lub zmyślała, wszystko, co mówi, wydaje się być prawdziwe - mówiła w rozmowie z "The Sun".

W międzyczasie gazeta "El Mundo" ujawniła, że nasza rodaczka w przeszłości sprzedawała treści erotyczne ze swoim udziałem. - Ma również profile z filmami erotycznymi na stronach Manyvids, Modelhub, IwantClips i Pornhub - czytamy. "El Mundo" skontaktowało się z Julią. - Tak, kręciłam filmy pornograficzne, ale nie jestem aktorką porno i fakt, że je nakręciłam, niczego nie zmienia - skomentowała. - Robi wielką krzywdę rodzicom Maddie - ocenił bezkompromisowo dziennik.

Ostateczną odpowiedź mają przynieść wyniki badań DNA. Julia Wendell już poddała się badaniom, a ostateczny werdykt mają wydać śledczy. Gotowość do badań wyrażają także rodzice zaginionej Madeleine McCann. Warto jednak przypomnieć, że 20 marca serwis LBC podał, że szwajcarska firma Ava-X, zajmująca się rozpoznawaniem twarzy, stwierdziła jasno, że ich oprogramowanie wykazało, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby Julia była Madeleine, dając pewność na poziomie 90 procent.

Występ Polki w amerykańskiej telewizji

Teraz Polska razem z dr Johansson wystąpiła w popularnym amerykańskim programie telewizyjnym. Chodzi o popularny program ze znanym prezenterem Philem McGrawem, lepiej znanym jako Dr. Phil. The Dr. Phil Show, obecnie jeden z najpopularniejszych talk show w USA, jest nagrywany w Paramount Studios w Hollywood w Kalifornii.

Jak poinformowała Amerykanka, emisja programu odbędzie się 27 marca. Fia Johansson przekonuje, że Julia opowiedziała całą swoją historię oraz własną wersję wydarzeń z 2007 roku. - Bardzo się cieszę, że Julia zyskała przestrzeń do odważnego zabrania głosu i rzucenia światła na swoją brutalną i pełną nadużyć przeszłość. Mam nadzieję, że przybliży ją to do sprawiedliwości - napisała na swoim Instagramie, dodając zdjęcie ze studia.

Pozostaje zatem poczekać nam do poniedziałku, aby dowiedzieć się, jak historię swojego życia opowie 21-latka...

Jak zniknęła Madeleine McCann?

Przypomnijmy, Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku. Czteroletnia wówczas córka brytyjskiej pary została uprowadzona z pokoju hotelowego w ośrodku Praia de Luz w Portugalii. Od tamtej pory rodzina jej szuka. Jedną z hipotez było to, że dziewczynkę porwał pochodzący z Niemiec przestępca seksualny Christian Brückner, dziś 45-letni, który był złotą rączką w Praia de Luz w czasie zniknięcia Madeleine. Odsiaduje właśnie siedmioletni wyrok za zgwałcenie 72-letniej kobiety w tym samym ośrodku, którego dopuścił się we wrześniu 2005 roku.

