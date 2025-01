Polka straciła dom w pożarze w Los Angeles. Mieszkała w nim z adoptowaną córeczką [WIDEO]

- Wróciłam przeziębiona. Gdy wybuchł pożar, córka była w szkole, a ja dochodziłam do siebie, wzięłam lekarstwa i przysypiałam. Wtedy zaczęła docierać komunikaty z Los Angeles o zagrożeniu. W tym czasie sąsiadka, która pomagała córce w lekcjach, w nauce angielskiego, zaczęła walić w drzwi, bo wiedziała, że jestem chora i bała się, że będę spała. Wyszłam na zewnątrz, wszyscy sąsiedzi byli już na ulicy. (...) Niektórzy zaczęli polewać swoje domu wodą, ja także, byłam cała mokra. Później przyszedł sąsiad i powiedział, że to nie ma sensu, bo ze względu na słońce i wiatr, wszystko szybko wysycha. Weszłam do domu i zaczęłam brać garściami rzeczy z różnych półek. Siostra zadzwoniła, powiedziała „weź paszporty”, sąsiad przypomniał o zdjęciach. Spakowałam dokumenty z adopcji córki, jej album z Kolumbii. Ludzie zaczęli wyjeżdżać – relacjonuje Polka.