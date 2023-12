Polka wyskoczyła z promu z dzieckiem na ręku, oboje zginęli! Prokuratura podaje nowe fakty

Polka wypadła za burtę promu z 7-letnim synem. Prokuratura w Szwecji umorzyła postępowanie w sprawie morderstwa. Podano powody

Tym dramatem w czerwcu żyła cała Polska. 7-letnie dziecko wypadło za burtę promu Stena Line płynącego z Polski do Szwecji, matka rzuciła się za nim - taka wiadomość obiegła wszystkie media. Matkę nazywano bohaterką i trzymano kciuki za to, oby oboje ocaleli po tym, jak udało się wyciągnąć ich z wody i przewieziono do szpitala w Karlskronie. Dalsze informacje w tej sprawie były coraz bardziej wstrząsające. Zarówno matka, kobieta imieniem Paulina, jak i 7-letni Leszek nie przeżyli, a prawda o okolicznościach tragedii okazała się zaskakująca. Szwedzka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa po tym, jak na monitoringu zobaczono, że kobieta w chwili wypadnięcia za burtę trzymała dziecko na ręku. Wiele wskazywało na to, że mogło to być samobójstwo rozszerzone. Jaka była prawda?

"Z nagrania monitoringu wynika, że matka trzymała dziecko na rękach, gdy oboje wypadli za burtę"

Szwedzka prokuratura wydała właśnie nowy komunikat w sprawie tragedii, która rozegrała się na promie płynącym z Polski do Szwecji. Ogłosiła, że śledztwo w sprawie morderstwa zostało umorzone, ponieważ podejrzana, czyli 36-letnia matka dziecka, nie żyje. "Nie ma naocznych świadków zdarzenia, ale przesłuchaliśmy kapitana, przejrzeliśmy nagrania z monitoringu promu i przeprowadziliśmy badania kryminalistyczne. Z protokołu zgonu wynika, że przyczyną śmierci było utonięcie" - podała prokurator Marie Lindstroem PAP. "Z nagrania monitoringu wynika, że matka trzymała dziecko na rękach, gdy oboje wypadli za burtę" - podkreśla.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123pokonackryzys.pl W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

