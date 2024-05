O co chodzi z brzuchem Roxie? Znów wymownie go pokazywała

87-letnia Krystyna Loska za kółkiem toyoty śmiga w centrum Warszawy. Niesłychane, co zrobiła legenda TVP

Roxie znów świeci gołym brzuchem! O co chodzi?

Roxie Węgiel to idolka nastolatek, zakochanych w jej pięknym głosie i innych talentach. Wokalistka jest uznawana za wyjątkową piękność, co pokazała w pełnej krasie podczas występów w "Tańcu z gwiazdami". Gwiazda, jak się okazało jest już żoną Kevina Mgleja, a przed nimi jedynie potwierdzenie tego faktu przed Bogiem, podczas ślubu kościelnego. Najnowsze stylizacje Roxie na wszystkich imprezach, zaczęły zastanawiać. O co chodzi z tym ciągłym demonstrowaniem gołego brzucha?

Kariera Roixie idzie jak burza, ale jej życie rodzinne pozostawia wiele do życzenia. Choć gwiazda wydaje się bardzo szczęśliwa z Kevinem, jej rodzice nie dają jej zbyt wielu powodów do radości. Podczas sprawy sądowej Roksany z Universalem na jaw wyszło, że państwo Węgiel zajęli się zarobkami córki i niekoniecznie będą chcieli z tego zajęcia zrezygnować. Wymowny wydaje się fakt, że matka Roxie od ponad roku nie wspomniała o córce na swoim profilu na Instagramie ani jednym słowem!

Tymczasem Roxie prezentuje światu niestrudzenie swoje szczęście i... goły brzuch! Jeszcze nie ucichły echa jej białej kreacji na konferencji Polsatu, a już Węgiel pokazała światu goły brzuszek po raz kolejny! Czy Roxie chce nam swoimi stylizacjami coś po cichu podpowiedzieć?

Sonda Jak Ci się podoba Roxie z gołym brzuchem na imprezie Polsatu? Bardzo! Jest mega seksowna! Nie powinna się tak pokazywać, to zakrawa na skandal!