Polski bus zatrzymany w Niemczech. Policja nie miała wątpliwości. "To była jeżdżąca bomba"

Zwykła kontrola? Szybko wyszło na jaw, że to coś więcej

Do zdarzenia doszło 3 lutego 2026 roku około godziny 12:05 na Birlenbacher Straße, w dzielnicy Geisweid, na północy miasta Siegen. Policjanci z lokalnego wydziału ruchu drogowego zauważyli polskiego busa, który już na pierwszy rzut oka wyglądał na mocno wyeksploatowany.

„Pojazd miał widoczne usterki techniczne, dlatego podjęliśmy decyzję o zatrzymaniu go do kontroli”

– przekazali funkcjonariusze cytowani przez lokalne media.

Po wstępnych oględzinach policja skierowała auto do szczegółowej ekspertyzy w certyfikowanej organizacji kontrolnej. Tam potwierdziły się najgorsze przypuszczenia.

58 usterek. „To była jeżdżąca bomba”

Eksperci znaleźli w busie łącznie 58 wad technicznych, z czego pięć zakwalifikowano jako „niebezpieczne” – takie, które mogły doprowadzić do poważnego wypadku.

Portal wirSiegen.de określił pojazd jako „rollende Gefahr” – czyli „toczące się niebezpieczeństwo”.

Policjanci nie mieli wyboru:

„Pojazd został natychmiast wyłączony z ruchu, a tablice rejestracyjne zabezpieczono”

– poinformowała policja.

21‑letni Polak w tarapatach

Za kierownicą siedział 21‑letni obywatel Polski, który był jednocześnie właścicielem pojazdu. Teraz musi liczyć się z konsekwencjami administracyjnymi.

„Wobec kierowcy wszczęto postępowanie w sprawie wykroczenia”

– przekazali funkcjonariusze.

Niemieckie media podkreślają, że tak duża liczba usterek w jednym pojeździe to rzadkość, nawet wśród mocno wyeksploatowanych busów kursujących między Polską a Niemcami.

Bus nie wróci szybko na drogę

Pojazd pozostanie unieruchomiony, dopóki nie przejdzie pełnej naprawy i ponownego badania technicznego. Przy takiej liczbie usterek koszty mogą jednak przekroczyć wartość auta.

