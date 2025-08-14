Polski ksiądz zmarł nagle w Niemczech! "Nie znamy dnia ani godziny"

Zmarł ks. Piotr Maśnica. Polski kapłan pełnił posługę w Niemczech, miał tylko 37 lat

Tragiczne doniesienia z Niemiec. Nie żyje polski ksiądz, który od paru lat sprawowł posługę w jednej z tamtejszych parafii. Informację o odejściu ks. Piotra Maśnicy, pochodzącego z Limanowej kapłana diecezji tarnowskiej, przekazał w mediach społecznościowych ks. Michał Laskowski.

"Kiedy krótko po informacji o śmierci kolegi modlisz się nieszporami i spotykasz się z żywym Słowem, inaczej brzmią te słowa i bardziej motywują, by być właśnie tak dla siebie nawzajem jak uczy nas św. Paweł, bo nie znamy dnia, ani godziny.... 'Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali'. Spoczywaj w pokoju ks. Piotrze" - napisał ks. Michał Laskowski we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Kim był ksiądz Piotr Maśnica? Urodził się w Limanowej, ukończył seminarium w Tarnowie

Ks. Piotr Maśnica urodził się 31 lipca 1988 roku w Limanowej. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił w 2007 roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2013 roku z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Pierwsze lata posługi spędził jako wikariusz w parafiach NMP Królowej Polski w Stróżach oraz w Tarnowie-Mościcach. W 2017 roku rozpoczął pracę duszpasterską w Niemczech – najpierw jako wikariusz Polskiej Misji Katolickiej w Kassel (2017–2021), a od lutego 2021 roku jako proboszcz PMK Marburg–Stadtallendorf, gdzie jednocześnie pomagał w niemieckiej parafii Hl. Geist w Stadtallendorf. Jego nagła śmierć poruszyła wiernych zarówno w Polsce, jak i w niemieckich parafiach, w których posługiwał. Znany był z otwartości, serdeczności i gorliwości duszpasterskiej. Współbracia w kapłaństwie podkreślają, że jego odejście jest wielką stratą dla wspólnoty, a przykład życia ks. Piotra pozostanie inspiracją dla wielu. Data i miejsce pogrzebu nie zostały jeszcze ustalone. Rodzinie i bliskim zmarłego kapłana składane są liczne kondolencje oraz zapewnienia o modlitewnej pamięci.

