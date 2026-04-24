Polski turysta zginął w Tatrach! Spadł z 200 metrów

Tragiczne wieści z Tatr Wysokich: polski turysta zginął na Słowacji w piątek rano.

Do wypadku doszło na Lodowym Zworniku, gdzie turysta stracił równowagę i spadł z wysokości 200 metrów.

Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS) przetransportowało ciało, apelując o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Jakie okoliczności doprowadziły do tej tragedii i dlaczego tak ważne jest zachowanie ostrożności w górach?

Polak zginął na Słowacji

Tragiczne wieści z gór. Polski turysta zginął w piątek (24 kwietnia) rano w Tatrach Wysokich. Te smutne wieści przekazało słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS), które rano otrzymało od polskiego TOPR prośbę o pomoc. Do tragedii doszło na Lodowym Zworniku w masywie Lodowego Szczytu. "Dwóch polskich turystów planowało wejść na Lodowy Szczyt. Podczas przejścia przez pole śniegu jeden z nich stracił równowagę i spadł z wysokości około 200 metrów, doznając rozległych obrażeń. Nie przeżył upadku" – podali Słowacy.

Wielka tragedia w Tatrach Wysokich

Ratownicy HZS polecieli na miejsce tragedii śmigłowcem ministerstwa spraw wewnętrznych. "Po przybyciu na miejsce przygotowali zwłoki do transportu, przewieziono je do miejscowości Stary Smokowiec i przekazano policji".

HZS zaapelowało o przestrzeganie regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zaleceń pogotowia górskiego. NA razie nie wiadomo, w jakim wieku był turysta, który zginął.