Polski turysta zginął w Tatrach! Spadł z 200 metrów

Joanna Drzycimska
PAP
2026-04-24 14:52

Bardzo smutne wieści ze Słowacji. Jak podało słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS), dziś rano w Tatrach Wysokich zginął polski turysta. Szedł z kolegą na Lodowy Szczyt. Nagle stracił równowagę

Śmigłowiec TOPR

Autor: Grzegorz Mroczka/ CC BY-SA 4.0
  • Tragiczne wieści z Tatr Wysokich: polski turysta zginął na Słowacji w piątek rano.
  • Do wypadku doszło na Lodowym Zworniku, gdzie turysta stracił równowagę i spadł z wysokości 200 metrów.
  • Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS) przetransportowało ciało, apelując o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
  • Jakie okoliczności doprowadziły do tej tragedii i dlaczego tak ważne jest zachowanie ostrożności w górach?

Polak zginął na Słowacji

Tragiczne wieści z gór. Polski turysta zginął w piątek (24 kwietnia) rano w Tatrach Wysokich. Te smutne wieści przekazało słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS), które rano otrzymało od polskiego TOPR prośbę o pomoc. Do tragedii doszło na Lodowym Zworniku w masywie Lodowego Szczytu. "Dwóch polskich turystów planowało wejść na Lodowy Szczyt. Podczas przejścia przez pole śniegu jeden z nich stracił równowagę i spadł z wysokości około 200 metrów, doznając rozległych obrażeń. Nie przeżył upadku" – podali Słowacy. 

Wielka tragedia w Tatrach Wysokich

Ratownicy HZS polecieli na miejsce tragedii śmigłowcem ministerstwa spraw wewnętrznych. "Po przybyciu na miejsce przygotowali zwłoki do transportu, przewieziono je do miejscowości Stary Smokowiec i przekazano policji".

HZS zaapelowało o przestrzeganie regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zaleceń pogotowia górskiego. NA razie nie wiadomo, w jakim wieku był turysta, który zginął. 

TATRY
SŁOWACJA